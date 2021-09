“Nos timaron”: Unos 250 mexicanos fueron estafados con supuesta oferta de trabajo en Canadá y los dejan plantados en el aeropuerto

Los afectados fueron “reclutados” por Briones en distintos estados de México y luego de haber efectuado el pago fueron citados el 21 de septiembre en el Aeropuerto de México.

Los contactó por redes sociales

Las personas estafadas contaron a los medios que Portillo Briones hizo los primeros contactos por redes sociales, aunque también por otros medios, en donde ofrecía plazas de trabajo temporal en Canadá, en los sectores agrícola, de servicios y construcción.

Explicaron que el supuesto contratista les dijo que todo el procedimiento era legal y que no se preocuparan.

Añadieron que el contratista los citó en el aeropuerto el 21 de septiembre en la mañana y les dijo que debido al covid-19 iban a ponerlos en cuarentena tres días en un hotel de ese lugar.

Les afirmó que el vuelo de México a Ottawa, Canadá saldría el viernes 24 de septiembre y que el sábado 25 ya tenían que presentarse a sus puestos de trabajo.

Ya en el aeropuerto de México, los trabajadores notaron que Portillo Briones no se presentó a la cita y lo estuvieron contactando, pero no respondió. Luego acudieron al hotel en donde supuestamente iban a pasar la cuarentena, y allí les dijeron que no había ninguna reservación y finalmente también confirmaron que no habían vuelos reservados y que todo se trató de una estafa.

Entre los afectados había familias completas, que buscaban un mejor futuro al trabajar en Canadá.

“Nos timaron”, fue la expresión con la que resumió la estafa uno de los afectados.

Otro afectado dijo que la situación económica en México está complicada, que tenía meses sin trabajo y vio en el trabajo temporal en Canadá una forma de sacar adelante a su familia, pero ahora todo se volvió una pesadilla.

Piden intervención de las autoridades

Los afectados pidieron a las autoridades que intervinieran en el caso y dieran con el paradero de Portillo Briones, puesto que estafó a la gente y huyó con más de 1 millón 250 mil pesos.