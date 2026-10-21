Nueva York publica nuevos documentos del 11-S: qué revelan sobre el aire tóxico en la Zona Cero tras el derrumbe de las Torres Gemelas

La ciudad de Nueva York anunció este miércoles 21 de octubre la publicación de 40 mil nuevos documentos relacionados con los atentados del 11 de septiembre del 2001, como parte de un proceso para esclarecer qué conocían las autoridades sobre la contaminación ambiental y los riesgos sanitarios después del derrumbe de las Torres Gemelas.

El alcalde Zohran Mamdani informó que los archivos se incorporaron a un portal público que reúne más de 200 mil páginas de documentación. La nueva divulgación se suma a los registros publicados en septiembre y forma parte de un acuerdo que puso fin a dos demandas presentadas contra la ciudad por la organización 9/11 Health Watch.

Qué revelan los documentos sobre la Zona Cero

Entre los materiales disponibles destaca el denominado Memorando Harding, atribuido a Robert Harding, quien fue vicealcalde de Nueva York en el 2001.

El documento advertía internamente sobre los graves riesgos asociados con la exposición a sustancias tóxicas en la Zona Cero, mientras las autoridades municipales y federales aseguraban públicamente que el aire en el Bajo Manhattan era seguro.

Los archivos también incluyen análisis de calidad del aire, registros de contaminación ambiental e intercambios entre funcionarios sobre las condiciones posteriores a los atentados.

🇺🇸 | Cronología de los hechos en el atentado del 11 de septiembre. - 8:46 am — El vuelo 11 de American Airlines (que viajaba de Boston a Los Ángeles) golpea la torre norte del World Trade Center en la ciudad de Nueva York. - 9:03 am — El vuelo 175 de United Airlines (que viajaba de Boston a Los Ángeles) golpea la torre sur del World Trade Center en la ciudad de Nueva York. - 9:37 am — El vuelo 77 de American Airlines (que viaja desde Dulles, Virginia, a Los Ángeles) golpea el edificio del Pentágono en Washington. - 9:59 am — La torre sur del WTC se derrumba en aproximadamente 10 segundos. - 10:03 am — El vuelo 93 de United Airlines (que viaja desde Newark, Nueva Jersey, a San Francisco) se estrella en un campo cerca de Shanksville, Pensilvania. - 10:28 am — La torre norte del WTC se derrumba. El tiempo entre el primer ataque y el colapso de ambas torres del World Trade Center es de 102 minutos. Impacto económico US$ 500.000 — Es la cantidad estimada de dinero que se cree costó planificar y ejecutar los ataques del 11 de septiembre. US $ 123.000 millones — Es la pérdida económica estimada durante las primeras 2-4 semanas después del colapso de las torres gemelas del World Trade Center en Nueva York, así como la disminución de los viajes aéreos en los próximos años. US $ 60.000 millones — Es el costo estimado del daño del sitio del WTC, incluido el daño a los edificios circundantes, la infraestructura y las instalaciones del metro. US $ 40.000 millones — Es el valor del paquete antiterrorista de emergencia aprobado por el Congreso de Estados Unidos el 14 de septiembre de 2001. US $ 15.000 millones — Fue el paquete de ayuda económica aprobado por el Congreso para rescatar a las aerolíneas. US $ 9.300 millones — Es la cantidad de reclamos de seguros derivados de los ataques del 11 de septiembre. Seguridad Nacional El Departamento de Seguridad Nacional se creó en respuesta al 11 de septiembre. Fusionó 22 agencias gubernamentales en una, incluido el Servicio de Aduanas, el Servicio de Inmigración y Naturalización, la Guardia Costera de Estados Unidos y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. A través de la Iniciativa de Seguridad de Contenedores, más del 80% de la carga marítima en contenedores importada se preselecciona antes de ingresar a Estados Unidos. 12 de marzo de 2002 — Se introduce el Sistema de Asesoría de Seguridad Nacional. 26 de abril de 2011 — El Sistema Nacional de Asesoramiento sobre Terrorismo (NTAS) reemplaza el Sistema de Asesoramiento de Seguridad Nacional (HSAS) codificado por colores. — UHN Plus (@UHN_Plus) September 11, 2023

Entre los contaminantes documentados figura el asbesto, cuya inhalación puede provocar enfermedades graves. Los registros difundidos anteriormente incluyen mediciones con concentraciones tanto inferiores como superiores a determinados límites de referencia.

La documentación permite examinar cómo se evaluaron los riesgos y qué medidas se adoptaron durante las semanas y meses posteriores al derrumbe de las Torres Gemelas.

Las advertencias internas y las decisiones de las autoridades

El director ejecutivo de 9/11 Health Watch, Benjamin Chevat, afirmó que la revisión de los documentos ha revelado "un panorama preocupante".

Según explicó, incluso después de que se comprendiera la magnitud de los riesgos, las autoridades municipales, estatales y federales no modificaron su estrategia para proteger adecuadamente a la población.

Chevat cuestionó las decisiones relacionadas con el regreso de vecinos a sus hogares, escuelas y oficinas, así como las labores de limpieza que pudieron haberse realizado para reducir la exposición a sustancias contaminantes.

Vídeo del impacto en las Torres Gemelas y el derrumbe en el 11-S #11Septiembre #11S2023 #11settembre #11S https://t.co/4Qll5Yi0Lt — Radar IA🌐 (@Radar_IAA) September 11, 2023

La organización sostiene que los registros evidencian que las autoridades disponían de información sobre la toxicidad del aire que no fue comunicada adecuadamente a la población.

Estas afirmaciones corresponden a la interpretación de 9/11 Health Watch y no constituyen, por sí solas, una determinación judicial de responsabilidad.

Una batalla legal que se prolongó durante años

La divulgación pone fin a una prolongada disputa por el acceso a información oficial sobre las consecuencias sanitarias del 11-S.

Durante años, sobrevivientes, familiares de víctimas y trabajadores de emergencia reclamaron la publicación de registros que permitieran conocer las decisiones adoptadas después de los ataques.

En septiembre, la Administración de Mamdani ordenó divulgar los documentos de la denominada Caja 68, un conjunto de archivos que había permanecido fuera del alcance público y que ahora puede consultarse junto con la nueva documentación.

"Nuestro compromiso de honrar a las víctimas de los horribles atentados terroristas del 11 de septiembre y brindar transparencia y rendición de cuentas a los sobrevivientes no puede comenzar ni terminar en el aniversario", indicó Mamdani en un comunicado.

El alcalde recordó que los afectados llevaban años solicitando acceso a estos materiales y destacó el acuerdo alcanzado para hacerlos públicos.

Dónde consultar los documentos y qué sigue

Los registros están disponibles para consulta pública en el portal oficial nyc.gov/sep11docs.

📷 📷 📷 #EEUU: Hace 15 años las Torres Gemelas se desplomaron tras el impacto de dos aviones https://t.co/fpA4LMeGeu https://t.co/t60WE76RMx — elsalvador.com (@elsalvadorcom) September 11, 2016

El presupuesto municipal para el año fiscal 2027 contempla US$34 millones destinados al mantenimiento del portal de registros públicos, según informó la Alcaldía.

Mamdani anunció que en los próximos meses se publicarán más documentos, por lo que continuará la revisión de información relacionada con la contaminación ambiental y sus consecuencias para la salud.

La divulgación ocurre 25 años después de los atentados y permite ampliar el conocimiento público sobre las condiciones que enfrentaron residentes, trabajadores y socorristas tras la destrucción del World Trade Center.

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