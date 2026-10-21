Nueva York publica nuevos documentos del 11-S: qué revelan sobre el aire tóxico en la Zona Cero tras el derrumbe de las Torres Gemelas

Internacional

Nueva York publica nuevos documentos del 11-S: qué revelan sobre el aire tóxico en la Zona Cero tras el derrumbe de las Torres Gemelas

La Alcaldía de Nueva York divulgó nuevos archivos sobre las consecuencias de los atentados del 2001. Los registros permiten conocer advertencias internas y decisiones tomadas mientras miles de personas regresaban al Bajo Manhattan.

|

time-clock

World Trade Center Torres Gemelas

Las Torres Gemelas fueron dos rascacielos icónicos que formaban el núcleo del complejo del World Trade Center en Nueva York. (Foto Prensa Libre: EFE)

La ciudad de Nueva York anunció este miércoles 21 de octubre la publicación de 40 mil nuevos documentos relacionados con los atentados del 11 de septiembre del 2001, como parte de un proceso para esclarecer qué conocían las autoridades sobre la contaminación ambiental y los riesgos sanitarios después del derrumbe de las Torres Gemelas.

El alcalde Zohran Mamdani informó que los archivos se incorporaron a un portal público que reúne más de 200 mil páginas de documentación. La nueva divulgación se suma a los registros publicados en septiembre y forma parte de un acuerdo que puso fin a dos demandas presentadas contra la ciudad por la organización 9/11 Health Watch.

Qué revelan los documentos sobre la Zona Cero

Entre los materiales disponibles destaca el denominado Memorando Harding, atribuido a Robert Harding, quien fue vicealcalde de Nueva York en el 2001.

El documento advertía internamente sobre los graves riesgos asociados con la exposición a sustancias tóxicas en la Zona Cero, mientras las autoridades municipales y federales aseguraban públicamente que el aire en el Bajo Manhattan era seguro.

Los archivos también incluyen análisis de calidad del aire, registros de contaminación ambiental e intercambios entre funcionarios sobre las condiciones posteriores a los atentados.

Entre los contaminantes documentados figura el asbesto, cuya inhalación puede provocar enfermedades graves. Los registros difundidos anteriormente incluyen mediciones con concentraciones tanto inferiores como superiores a determinados límites de referencia.

La documentación permite examinar cómo se evaluaron los riesgos y qué medidas se adoptaron durante las semanas y meses posteriores al derrumbe de las Torres Gemelas.

Las advertencias internas y las decisiones de las autoridades

El director ejecutivo de 9/11 Health Watch, Benjamin Chevat, afirmó que la revisión de los documentos ha revelado "un panorama preocupante".

Según explicó, incluso después de que se comprendiera la magnitud de los riesgos, las autoridades municipales, estatales y federales no modificaron su estrategia para proteger adecuadamente a la población.

EN ESTE MOMENTO

VISTA DEL CAMPO XAN, EXTRACCIÓN PETROLERA SAN ANDRÉS PETÉN

Presupuesto 2027: MEM solicita Q437 millones y diputados cuestionan baja ejecución

Right
CANG, VOTACIONES COMISIONES DE POSTULACIîN. En instalaciones de Forum Majadas se llevaron a cabo las votaciones de la asamblea general extraordinaria del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) para la eleccin de 24 representantes para las comisiones de postulacin de cortes. En la imagen, ambiente y votaciones. Edgar Ortiz, abogado y participante en la planilla 8. Juan Diego Gonzlez. 210624

“Nos están siguiendo y nos amenazaron”: Abogado Édgar Ortiz denuncia intimidaciones contra integrantes de Poder Ciudadano

Right

Chevat cuestionó las decisiones relacionadas con el regreso de vecinos a sus hogares, escuelas y oficinas, así como las labores de limpieza que pudieron haberse realizado para reducir la exposición a sustancias contaminantes.

La organización sostiene que los registros evidencian que las autoridades disponían de información sobre la toxicidad del aire que no fue comunicada adecuadamente a la población.

Estas afirmaciones corresponden a la interpretación de 9/11 Health Watch y no constituyen, por sí solas, una determinación judicial de responsabilidad.

Una batalla legal que se prolongó durante años

La divulgación pone fin a una prolongada disputa por el acceso a información oficial sobre las consecuencias sanitarias del 11-S.

Durante años, sobrevivientes, familiares de víctimas y trabajadores de emergencia reclamaron la publicación de registros que permitieran conocer las decisiones adoptadas después de los ataques.

En septiembre, la Administración de Mamdani ordenó divulgar los documentos de la denominada Caja 68, un conjunto de archivos que había permanecido fuera del alcance público y que ahora puede consultarse junto con la nueva documentación.

"Nuestro compromiso de honrar a las víctimas de los horribles atentados terroristas del 11 de septiembre y brindar transparencia y rendición de cuentas a los sobrevivientes no puede comenzar ni terminar en el aniversario", indicó Mamdani en un comunicado.

El alcalde recordó que los afectados llevaban años solicitando acceso a estos materiales y destacó el acuerdo alcanzado para hacerlos públicos.

Dónde consultar los documentos y qué sigue

Los registros están disponibles para consulta pública en el portal oficial nyc.gov/sep11docs.

El presupuesto municipal para el año fiscal 2027 contempla US$34 millones destinados al mantenimiento del portal de registros públicos, según informó la Alcaldía.

Mamdani anunció que en los próximos meses se publicarán más documentos, por lo que continuará la revisión de información relacionada con la contaminación ambiental y sus consecuencias para la salud.

La divulgación ocurre 25 años después de los atentados y permite ampliar el conocimiento público sobre las condiciones que enfrentaron residentes, trabajadores y socorristas tras la destrucción del World Trade Center.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

Lee más artículos de Erick Gutiérrez

ARCHIVADO EN:

Atentados 11-S Audiencias EE.UU. Estados Unidos  Tendencias mundiales Torres Gemelas 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM