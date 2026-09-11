Cargó a una embarazada por 28 pisos: la historia del bombero mexicano que vivió el 11-S

Varias han sido las historias que se han revelado este 11 de septiembre sobre los atentados contra las Torres Gemelas, que este viernes cumplen 25 años.

Desde personas que lograron evitar la tragedia por casualidades hasta historias de bomberos y policías que arriesgaron su vida por salvar a quienes estaban alrededor del World Trade Center.

Una de estas historias, documentada por Infobae, es la de Rafael Hernández, un bombero y paramédico formado en México que fue directo a las Torres Gemelas cuando percibió el humo del primer ataque.

Hernández no pertenecía al Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), pero cuando se presentó con las autoridades y mostró su credencial de rescatista, recibió una chaqueta para sumarse a las labores de rescate.

Infobae relata que Hernández comenzó a subir por las escaleras de uno de los edificios hasta alcanzar el piso número 28.

El capitán de los cuerpos de socorro le había restringido continuar debido a la falta de equipo de protección. Fue entonces cuando encontró a una mujer llamada Alison.

Ella tenía nueve meses de embarazo y se encontraba en trabajo de parto, lo que le impedía caminar.

Al ver la situación, Hernández le propuso llevarla cargada a lo largo de los 28 pisos hasta salir a la calle.

Al salir del edificio, el bombero se quedó con Alison hasta que llegó una ambulancia para auxiliarla.

Infobae relata que, luego de la caída de las torres, Hernández no regresó a su hogar y se quedó en la Zona Cero para realizar labores de búsqueda de supervivientes y remoción de escombros.

VIDEO | Cubrir el 11-S. La corresponsal de EFE en Nueva York, Ruth Hernández, recuerda, con motivo del 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, cómo fue la cobertura periodística de los ataques que cambiaron para siempre a Estados Unidos. pic.twitter.com/ZI6XItMC6r — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 11, 2026

Debido a que llevó a cabo los trabajos de búsqueda con guantes y mascarillas, la constante exposición al polvo le provocó padecimientos crónicos como asma y deterioro pulmonar.

Hernández falleció el 25 de septiembre de 2011 en su departamento en Queens. La causa de muerte fue natural, por lo que no se vinculó su deceso con las consecuencias de su exposición al ambiente de las torres tras el ataque.

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