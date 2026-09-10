Estados Unidos conmemora 25 años de los atentados del 11-S con homenajes y un amplio despliegue de seguridad

Este viernes 11 de septiembre se reforzará la seguridad y se establecerán restricciones al tránsito en el Bajo Manhattan por el 25 aniversario de los atentados contra las Torres Gemelas. También aumentará la vigilancia en instituciones judías, como sinagogas, por el inicio de Rosh Hashaná, aunque no hay evidencia de amenazas creíbles ni específicas.

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, presentó el operativo junto con la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York.

De acuerdo con el canal local ABC7 New York, el acto conmemorativo no estará abierto al público, sino que será exclusivo para las personas invitadas que cumplan con los controles requeridos.

Los familiares de las víctimas, dignatarios, expresidentes y otros participantes se reunirán en la ceremonia en el memorial del World Trade Center. Mamdani también estará presente en la conmemoración.

Restringen el tránsito en Bajo Manhattan

Las autoridades de Nueva York implementarán restricciones de tránsito en el Bajo Manhattan este 11 de septiembre, con motivo del 25 aniversario de los atentados del 11-S.

El operativo comenzará a las 6 horas y abarcará el área ubicada al sur de Canal Street, entre Broadway y West Street. Los vehículos no podrán ingresar al perímetro, mientras que Broadway mantendrá la circulación hacia el sur, aunque se prohibirá el paso de camiones. El túnel Hugh L. Carey permanecerá abierto.

También se establecerán accesos peatonales específicos y un perímetro de seguridad alrededor del memorial del 11-S. En el operativo participarán la Policía de Nueva York, el Servicio Secreto y otras agencias federales, estatales y locales.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos evitar conducir hacia la zona debido a los cierres y cambios en el tránsito previstos durante la jornada.

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Agentes antiterroristas y unidades contra drones

En el operativo participarán agentes uniformados, equipos antiterroristas, personal con armamento pesado y unidades contra drones.

Jessica Tisch, excomisionada del Departamento de Saneamiento de la Ciudad de Nueva York, declaró que hasta el momento no hay amenazas creíbles contra las celebraciones, pero que la vigilancia continuará.

Rebeca Weiner, subcomisionada de inteligencia, afirmó que el refuerzo de seguridad previsto para el memorial y los establecimientos religiosos será más elaborado que en otros años.

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Mayor vigilancia en las comunidades judías

Debido a la preocupación por los ataques antisemitas y a las medidas que las congregaciones han aplicado para proteger sus actividades, la ciudad reforzará la presencia policial en sinagogas, yeshivas y centros culturales judíos al comienzo de las Altas Fiestas, al atardecer.

Los delitos de odio aumentaron 16% durante los primeros ocho meses del 2026. Los incidentes antisemitas aumentaron 9% y tuvieron como objetivo a personas judías.

El alcalde garantizó que la seguridad de los judíos es una prioridad para la administración y prometió que se trabajará para que puedan celebrar con seguridad.

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US$70 millones para casi 300 agrupaciones vulnerables

La gobernadora Kathy Hochul mencionó iniciativas para reforzar la seguridad de la comunidad judía. La medida incluye un presupuesto de US$70 millones en subsidios para casi 300 organizaciones vulnerables a crímenes de odio.

Los fondos financiarán cámaras, botones de pánico, barreras y medidas de ciberseguridad. Además, Hochul indicó que los espacios religiosos y las escuelas deben aplicar medidas de protección.

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