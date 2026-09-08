“No volverá a ocurrir” Trump afirma que EE. UU. usará “todo su poder” para evitar otro ataque como el 11-S

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que su país empleará "todo su poder" para impedir que vuelva a producirse un ataque como los atentados del 11 de septiembre de 2001.

"Nadie podría siquiera imaginar que algo así pueda volver a suceder, y vamos a usar todo nuestro poder para asegurarnos de que no ocurra", declaró Trump durante un acto conmemorativo por el 25 aniversario del 11S frente a la Casa Blanca.

Trump, que describió aquella jornada como "un día como ningún otro", recordó que Estados Unidos se encuentra ahora en guerra con Irán y prometió que la República Islámica jamás obtendrá un arma nuclear.

"Nunca olvidaremos a quienes perdimos y nunca olvidaremos a los héroes inmortales del 11 de septiembre de 2001. Y les diré que ahora mismo estamos luchando porque hay una nación que quería un arma nuclear. Irán no tendrá un arma nuclear", subrayó el mandatario.

Trump participó en un acto organizado por la fundación Tunnel to Towers, que apoya a familiares de policías, militares y bomberos que murieron tras responder a los ataques del 11 de septiembre.

El evento se celebró en La Elipse, un parque contiguo a la Casa Blanca, donde se instaló una viga de acero de una de las Torres Gemelas de Nueva York que se derrumbaron con los atentados.

El presidente Trump conmemorando el 11-S: «El 11 de septiembre nos arrebataron casi 3.000 almas queridas, asesinadas por terroristas malvados en el World Trade Center, el Pentágono y en el vuelo 93. Tantos años después, nos reunimos en otra mañana de martes de septiembre para… pic.twitter.com/XQpqlk3jN4 — 📢Rebelión en la Granja🚨 (@elorwelliano) September 8, 2026

El mandatario, que durante años fue un magnate de la construcción en Nueva York, recordó que aquella mañana observó por la ventana y le pareció "una mañana hermosa", pero después vio en las noticias unas imágenes que espera "nunca volver a ver".

"El mundo ha cambiado para siempre", aseguró que pensó ese día.

También recordó la experiencia de su actual secretario de Comercio, Howard Lutnick, presente en el acto, quien sobrevivió a los atentados porque esa mañana llevó a su hijo al colegio y llegó tarde a su oficina, situada en el World Trade Center.

Trump conmemorará este 11 de septiembre el 25 aniversario de los atentados desde el memorial instalado en el Pentágono, uno de los objetivos de los ataques terroristas, en lugar de hacerlo en la Zona Cero de Manhattan, donde se alzaban las Torres Gemelas.

El presidente Trump ha participado en un evento en conmemoración del 11-S fuera de la Casa Blanca, donde le fue entregada una bandera estadounidense con una viga de acero de la Torre Sur incorporado en ella. El evento marca el inicio del tributo a los caídos en los ataques pic.twitter.com/YvsjOJDfV7 — James Nava (@JamesNavaCom) September 8, 2026

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