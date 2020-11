Nueva York: tiroteo en fiesta deja un muerto y seis heridos

Una joven de 20 años falleció y otras seis personas resultaron heridas en un tiroteo registrado la noche del domingo 22 de noviembre durante una fiesta en el distrito neoyorquino de Brooklyn.

Según el jefe del Departamento de Policía de Nueva York, Terence Monahan, los agentes están investigando lo sucedido y buscan a los responsables, pero por ahora no han llevado a cabo ningún arresto.

El suceso se produjo pasadas las 23.00 hora local en un edificio de apartamentos situado en el barrio de Bedford-Stuyvesant, en Brooklyn, y según medios locales la policía estudia la posibilidad de que esté conectado con otro tiroteo previo el mismo domingo, en el que un joven de 17 años resultó herido.

