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Optogenética: el método por el cual tres investigadores ganaron el premio Nobel de Medicina 2026
Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel obtuvieron el premio Nobel de Medicina por el desarrollo de la "optogenética" la cual ha sorprendido a la comunidad científica.
Thomas Perlmann (derecha), miembro de la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska, interviene durante una rueda de prensa para anunciar a los galardonados con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026, en Estocolmo, Suecia, el 5 de octubre de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)
El mundo de la neurociencia ha celebrado este 5 de octubre que el Premio Nobel de Medicina y Fisiología 2026 se lo hayan otorgado al estadounidense Karl Deisseroth y a los alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel.
La sorpresa viene dada porque los tres investigadores fueron elogiados por "sus descubrimientos sobre los canales iónicos activados por la luz y la optogenética", señaló la Asamblea Nobel este lunes.
La optogenética ha llamado particularmente la atención, ya que se trata de un método que mostraría cómo las células nerviosas son capaces de formar los recuerdos, sentimientos y comportamientos en el cerebro de una persona.
Esto sería posible, de acuerdo con instituciones como la Clínica Universidad de Navarra, mediante una combinación de métodos genéticos y ópticos para "activar o silenciar" el tejido vivo por medio de la luz.
El uso de la optogenética habría permitido revelar cómo diferentes circuitos neuronales pueden controlar diferentes aspectos de la vida, entre ellos:
- Controlar algunos recuerdos específicos asociados a ciertas sensaciones, como el dolor.
- Comportamientos sociales.
- Señales como la sed, el consumo de comida o la atención.
- Controlar los ritmos circadianos.
- Provocar la fiebre cuando el sistema inmune se activa en el cuerpo.
Además, el uso de la optogenética en tratamientos médicos ha permitido una mayor comprensión de desórdenes neurológicos y psiquiátricos como la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, el Parkinson o el Alzheimer.
"La optogenética proporciona oportunidades para mapear el cerebro de una forma con la que antes solo podíamos soñar", dijo el presidente del Comité Nobel de Medicina, Per Svenningsson.
¿Cómo nació la optogenética?
Deisseroth, un estudiante de posgrado en la Universidad de Stanford (EE. UU.) interesado en proteínas que desencadenasen impulsos eléctricos en células nerviosas, se enteró del descubrimiento de la canalrodopsina-2 y escribió a Nagel para pedirle acceso al ADN que la codificaba.
Posteriormente, introdujo ese ADN en células nerviosas de ratas cultivadas en placas de Petri y estas empezaron a producir canalrodopsina-2 sin problemas: expuestas a la luz azul, las células reaccionaban inmediatamente.
Deisseroth comenzó entonces numerosas colaboraciones, también con Hegemann y Nagel, para encontrar nuevas proteínas que activasen células nerviosas mediante un método que fue bautizado como optogenética y que le permitió, un año después, activarlas en células nerviosas de cerebros de ratones vivos.
Hegemann (Münster, 1954) es en la actualidad profesor sénior de Neurociencia en la Universidad Humboldt de Berlín; Nagel (Weingarten, 1953), en el Departamento de Fisiología Molecular de las Plantas y Biofísica de la Universidad de Würzburg (Alemania), y Deisseroth (Boston, 1971) ejerce como psiquiatra en la Universidad de Stanford.
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