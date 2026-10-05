Optogenética: el método por el cual tres investigadores ganaron el premio Nobel de Medicina 2026

El mundo de la neurociencia ha celebrado este 5 de octubre que el Premio Nobel de Medicina y Fisiología 2026 se lo hayan otorgado al estadounidense Karl Deisseroth y a los alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel.

La sorpresa viene dada porque los tres investigadores fueron elogiados por "sus descubrimientos sobre los canales iónicos activados por la luz y la optogenética", señaló la Asamblea Nobel este lunes.

La optogenética ha llamado particularmente la atención, ya que se trata de un método que mostraría cómo las células nerviosas son capaces de formar los recuerdos, sentimientos y comportamientos en el cerebro de una persona.

Esto sería posible, de acuerdo con instituciones como la Clínica Universidad de Navarra, mediante una combinación de métodos genéticos y ópticos para "activar o silenciar" el tejido vivo por medio de la luz.

El uso de la optogenética habría permitido revelar cómo diferentes circuitos neuronales pueden controlar diferentes aspectos de la vida, entre ellos:

Controlar algunos recuerdos específicos asociados a ciertas sensaciones, como el dolor.

Comportamientos sociales.

Señales como la sed, el consumo de comida o la atención.

Controlar los ritmos circadianos.

Provocar la fiebre cuando el sistema inmune se activa en el cuerpo.

Además, el uso de la optogenética en tratamientos médicos ha permitido una mayor comprensión de desórdenes neurológicos y psiquiátricos como la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, el Parkinson o el Alzheimer.

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The 2026 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Karl Deisseroth, Peter Hegemann and Georg Nagel “for their discoveries concerning light-gated ion channels and optogenetics.” pic.twitter.com/pkDDEBWtkz — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2026

"La optogenética proporciona oportunidades para mapear el cerebro de una forma con la que antes solo podíamos soñar", dijo el presidente del Comité Nobel de Medicina, Per Svenningsson.

¿Cómo nació la optogenética?

Deisseroth, un estudiante de posgrado en la Universidad de Stanford (EE. UU.) interesado en proteínas que desencadenasen impulsos eléctricos en células nerviosas, se enteró del descubrimiento de la canalrodopsina-2 y escribió a Nagel para pedirle acceso al ADN que la codificaba.

Posteriormente, introdujo ese ADN en células nerviosas de ratas cultivadas en placas de Petri y estas empezaron a producir canalrodopsina-2 sin problemas: expuestas a la luz azul, las células reaccionaban inmediatamente.

“I didn't expect this, really... I thought it's still too early to get this prize in medicine.”



Georg Nagel was in Italy when he received the news of his 2026 Nobel Prize in Physiology or Medicine. He was in Italy on a sun-drenched terrace, overlooking olive trees when he got… pic.twitter.com/9olC8zLTzJ — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2026

Deisseroth comenzó entonces numerosas colaboraciones, también con Hegemann y Nagel, para encontrar nuevas proteínas que activasen células nerviosas mediante un método que fue bautizado como optogenética y que le permitió, un año después, activarlas en células nerviosas de cerebros de ratones vivos.

Hegemann (Münster, 1954) es en la actualidad profesor sénior de Neurociencia en la Universidad Humboldt de Berlín; Nagel (Weingarten, 1953), en el Departamento de Fisiología Molecular de las Plantas y Biofísica de la Universidad de Würzburg (Alemania), y Deisseroth (Boston, 1971) ejerce como psiquiatra en la Universidad de Stanford.

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