Miguel Ángel Asturias: confirman la fecha del regreso de sus restos a Guatemala y qué pasará con su tumba en Francia

De acuerdo con el deseo del Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias, la familia del escritor se prepara para cumplir su voluntad de ser enterrado en su país y ha confirmado que será en octubre cuando sus restos lleguen a Guatemala.

La decisión de repatriar sus restos desde Francia se tomó con la participación del Ministerio de Cultura y Deportes, en seguimiento a la solicitud de su familia para inhumarlos en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

El proceso para el traslado de los restos de Miguel Ángel Asturias ocurre más de cinco décadas después de su fallecimiento. Serán trasladados desde el cementerio Père Lachaise, de París, hasta Guatemala, como anunció en el 2024 su hijo, Miguel Ángel Asturias Amado.

Fue este 19 de agosto cuando Asturias Amado compartió más detalles del proceso durante una charla en el Banco de Guatemala. Comentó que, después de que varios gobiernos habían pedido la repatriación del nobel, finalmente, en el 2024, se tomó la decisión de retornarlo al considerar que existía el panorama político y social para hacerlo.

Comentó que tomó la decisión pensando en lo que hubiese querido Miguel Ángel Asturias y que, finalmente, 52 años después de su fallecimiento, sus restos retornarán al país.

“Por más importante que sea el cementerio en París, lo más importante para mi papá es estar en su patria. Él quiso volver siempre a Guatemala, él amó a Guatemala profundamente, nos dio ese amor a esta patria, entonces él tenía que volver en un momento dado”, dijo Asturias Amado.

Recalcó que “habían diferentes circunstancias políticas” y tiempos en los que el premio no era conocido debido a las prohibiciones, lo que no le permitía retornar. Asimismo, destacó que es el único Premio Nobel de Literatura de América Latina que, después de un siglo de entregado el galardón, no está en su país.

Durante su pronunciamiento, destacó que, en conjunto con las autoridades de Guatemala, se trabaja en la repatriación y llegada de los restos al país. Agregó que los trámites legales y burocráticos del proceso ya se concretaron para que las cenizas sean inhumadas.

Sus restos serán inhumados en el Teatro Nacional. En el lugar se trabaja en el monumento que fue aprobado por él. Este, según la proyección del viceministro de Cultura y Deportes, Emiliano Valdés, costaría entre Q1 millón y Q1.5 millones.

Miguel Ángel Asturias Amado confirmó que las cenizas serán recibidas en Guatemala el 15 de octubre. Finalmente, el 19 de octubre, en conmemoración de su nacimiento, se realizará la inhumación, según Asturias Amado. Anteriormente, el ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas, había anunciado la llegada de los restos para el 15 de octubre.

Además, había detallado que del 15 al 19 de octubre se desarrollarán diversas actividades en homenaje al Premio Nobel de Literatura. También destacó que se prepararán cuatro homenajes en igual número de lugares que tienen simbolismo en la vida y la literatura de Asturias.

Según la agenda, durante los días anteriores a la inhumación sus restos estarán en varios lugares, como el Palacio Nacional de la Cultura, la iglesia de la Candelaria y la Universidad Popular.