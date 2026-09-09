Países del Golfo refuerzan sus defensas y buscan alternativas a Ormuz mientras continúa la guerra con Irán

Las naciones del golfo Pérsico están reforzando sus defensas y buscando rutas alternativas para sortear el estrecho de Ormuz, según informaron funcionarios, mientras se enfrentan a una guerra de Estados Unidos contra Irán que no parece tener fin y en la que han sufrido el peso de los ataques de represalia de Teherán.

Mientras la administración Trump intenta imponer un control económico asfixiante sobre Irán, una táctica con pocos precedentes de éxito, funcionarios de los Emiratos Árabes Unidos y Qatar afirmaron en una conferencia celebrada esta semana en Abu Dabi que la “autonomía estratégica” es esencial para las naciones del Golfo.

Esas naciones, que durante mucho tiempo han dependido de Estados Unidos como su principal socio en materia de seguridad, han diversificado algunas de sus alianzas desde febrero, cuando se convirtieron en objetivo de drones y misiles iraníes, recurriendo a países como Corea del Sur, Ucrania y Turquía en busca de asistencia militar.

“La autonomía estratégica no implica aislamiento estratégico”, declaró Anwar Gargash, asesor diplomático del presidente de los Emiratos Árabes Unidos. “Nuestras alianzas de larga data y de confianza, en particular con Estados Unidos, siguen siendo una parte esencial de nuestra seguridad y una importante fuente de fortaleza. Ambas son complementarias, no contradictorias”.

Gargash, en su intervención en el Foro Hili en Abu Dabi, la capital de su país, afirmó que Irán “sigue siendo nuestro vecino, y en algún momento tendremos que encontrar la manera de restaurar lo que se pueda restaurar”.

“La geografía no nos deja otra alternativa que el diálogo”, añadió. “Pero debemos distinguir claramente entre reconstruir una relación necesaria y funcional con Irán y reconstruir la confianza que se ha roto. Lo primero es necesario. Lo segundo será mucho más difícil”.

Acto de equilibrio

Las declaraciones de Gargash y otros funcionarios pusieron de relieve el difícil equilibrio al que se enfrenta Washington al intentar infligir el máximo daño económico a Teherán sin perjudicar a sus vecinos más cercanos, cuyas economías y poblaciones están profundamente interrelacionadas con Irán.

En las últimas semanas, Estados Unidos e Irán han intercambiado ataques limitados. El sábado, el ejército estadounidense anunció que había alcanzado tres petroleros iraníes, incluido uno cerca de la isla de Kharg, la principal terminal petrolera del país, después de que Irán lanzara misiles contra dos buques de guerra de la Armada estadounidense.

La administración Trump ha dado a entender que es improbable una nueva campaña militar intensiva y que la preferencia del presidente es utilizar un bloqueo naval y una serie de sanciones para ejercer presión con la esperanza de obtener concesiones, incluido el acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, los expertos han puesto en duda la idea de que la presión económica estadounidense obligue al régimen iraní a capitular.

Los funcionarios iraníes han reconocido el impacto negativo de las recientes sanciones en su economía. Sin embargo, en lugar de mostrarse más dispuestos a negociar, han intensificado los ataques y la retórica belicista.

WATCH: UAE presidential adviser Anwar Gargash says Gulf states must engage Iran and rebuild trust while addressing regional security, non-interference and freedom of navigation. https://t.co/bGyL05K0RB pic.twitter.com/0FsbVbKV5x — Arab News (@arabnews) September 7, 2026

Una nueva normalidad

La principal amenaza para la región es la “normalización” de la crisis, declaró el lunes Majed al-Ansari, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar y asesor del primer ministro qatarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

“Ya no se considera una crisis temporal con fecha de inicio y de finalización”, afirmó en el foro. “Cada vez se percibe más como una nueva normalidad”.

Según afirmó, la “Operación Marginado Económico” —el régimen de sanciones que la administración Trump anunció el mes pasado— podría no funcionar, señalando que el régimen iraní ha resistido sanciones durante mucho tiempo y que, por el contrario, una nueva presión podría conducir a una mayor unidad nacional.

En lo que respecta a poner fin a la guerra, dijo, también existe un “problema narrativo”, porque “si la narrativa de la otra parte tiene éxito, entonces estratégicamente han fracasado... por lo tanto, tiene más sentido que continúen”.

En este punto, parece que ni Estados Unidos e Israel ni Irán están dispuestos a ser vistos como fracasados, afirmó. Esto crea un obstáculo importante, añadió, para determinar “un resultado deseado por ambas partes” que permita declarar el fin de la guerra.

En ese contexto, al-Ansari afirmó: “Contar con fuerzas internacionales en la región y con una alianza estratégica con Estados Unidos es muy importante, pero no suficiente. La autosuficiencia en materia de seguridad es el único camino a seguir”.

El impacto del bloqueo de Ormuz

Según declararon funcionarios y expertos en el foro, la guerra ha puesto de relieve el papel clave de la región del Golfo en la economía mundial, señalando que los precios de los alimentos, el combustible y los fertilizantes han aumentado a nivel mundial debido al bloqueo de los buques de carga en el estrecho de Ormuz.

En los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Omán, las autoridades han podido utilizar puertos fuera del estrecho de Ormuz para seguir exportando petróleo e importando otros productos.

Kuwait, Qatar y Bahréin, naciones que no tienen fronteras terrestres que les permitan evitar el estrecho de Ormuz, han sufrido las consecuencias con mayor intensidad.

Según señaló al-Ansari, con un solo dron, Irán logró inutilizar aproximadamente el 70% del suministro de gas natural licuado de Qatar, lo que representa el 20% del suministro mundial total de GNL.

سعدت بالمشاركة في النسخة الثالثة من منتدى هيلي، والشكر للقائمين عليه في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية والأكاديمية الدبلوماسية. نمر بتحولات كبرى تستدعي مزيداً من البحث والحوار، ومنتدى هيلي منصة صاعدة ومهمة.



كلما تعقّد المشهد، ازدادت حاجتنا إلى فهم أعمق ورؤية أبعد. pic.twitter.com/k4XVvhvemU — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 8, 2026

“Hay límites”

Una de las mayores lecciones de la guerra hasta ahora tiene que ver con “los límites del poder naval”, dijo el vicealmirante retirado John W. “Fozzie” Miller, quien se desempeñó como comandante del Comando Central de las Fuerzas Navales de Estados Unidos y de la Quinta Flota de Estados Unidos.

A pesar de los éxitos de la Armada estadounidense en la destrucción de importantes objetivos iraníes en tierra y en el mar, señaló, “los misiles balísticos, los drones y los misiles de crucero siguen encontrando la manera de salir de Irán y llegar al estrecho de Ormuz”.

“A pesar del éxito que hemos visto, entendemos que también hay límites”, dijo Miller, comparando la situación con la de los piratas somalíes que utilizan barcos pequeños para apoderarse de enormes buques de carga, tomarlos como rehenes y exigir un rescate.

“Desde el punto de vista militar, tenemos que estar atentos y reflexionar seriamente sobre qué se puede hacer”, dijo, señalando que la amenaza existe no solo en el estrecho de Ormuz, sino también en el estrecho de Bab el-Mandeb, que está siendo atacado cada vez con mayor frecuencia por los rebeldes hutíes.