Papa Francisco pide vacunarse contra covid-19 como “un acto de amor”

“Gracias a Dios y al trabajo de muchos, hoy tenemos vacunas para protegernos del covid-19,” dijo el pontífice en un mensaje para la iniciativa estadounidense It’s Up to You (De ti depende).

“Ellas traen esperanza para acabar con la pandemia, pero solo si están disponibles para todos y si colaboramos unos con otros”, agregó Francisco en un video dirigido a comunidades afectadas por el virus en América del Norte, Central y Sur.