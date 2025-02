Papa Francisco se tambalea al romperse su bastón en una audiencia

Según fotos difundidas por distintos medios, el papa tuvo el percance cuando caminaba en el escenario del Aula Pablo VI y aunque se desestabilizó y se tambaleó por unos instantes, se pudo apoyar a su asistente y no se cayó.

Tras ello, fue acompañado sujetándose con su asistente y con el jefe de la prefectura de la Casa Pontificia, Leonardo Sapienza, hasta que tomó asiento ante miles de asistentes en la audiencia en el Vaticano.

Francisco, de 88 años, va en silla de ruedas o camina en bastón por problemas de rodilla que acarrea desde hace años, lo que hizo que se cayera ya en el pasado.

En diciembre del 2024 sufrió una contusión que le causó un hematoma en el lado derecho de su rostro, tras golpearse el mentón con su mesilla de noche.

Tras el pequeño percance, el publicó animó al pontífice y lo aplaudió, con lo que siguió con la audiencia jubilar, pronunció su discurso y posteriormente bajó a saludar al público en silla de ruedas.

El portal de información oficial Vatican News da a conocer que en la audiencia participaron alrededor de 8 mil personas de la diócesis italianas de Caserta y Capua, y otros 2 mil fieles de la diócesis de Sulmona-Valva vieron la actividad desde la basílica de San Pedro.

“Es un tiempo donde todo es repensado dentro del sueño de Dios”, dijo el pontífice.

