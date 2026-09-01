¿Para evitar un cierre de Gobierno? Por qué el Senado de EE. UU. aprobó una extensión del financiamiento hasta diciembre

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¿Para evitar un cierre de Gobierno? Por qué el Senado de EE. UU. aprobó una extensión del financiamiento hasta diciembre

El Senado de EE. UU. aprobó una extensión del financiamiento para el Gobierno hasta diciembre y así evitar un cierre gubernamental de cara a las elecciones legislativas en noviembre.

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El Capitolio de los Estados Unidos antes del regreso de la Cámara de Representantes.

El Capitolio de los Estados Unidos se alza en Washington, D.C., EE. UU., el 28 de agosto de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

Este 1 de septiembre la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una extensión del financiamiento del Gobierno hasta el 11 de diciembre de este año, y así evitar un cierre gubernamental de cara a las elecciones legislativas en noviembre.

La extensión del financiamiento fue ampliamente recibida, recibiendo 370 votos a favor y 48 en contra. así que ahora pasará a la oficina de Donald Trump para que lo firme como ley.

Al firmar una extensión del financiamiento más allá de la fecha límite (30 de septiembre) permite que los legisladores eviten un cierre de Gobierno durante las elecciones de medio mandato, las cuales son el próximo 3 de noviembre.

El riesgo de un cierre de Gobierno de cara a las elecciones es principalmente la suspensión del sueldo para miles de trabajadores federales, así como complicaciones en diferentes agencias de EE. UU. e, incluso, la obstaculización en temas como el tráfico aéreo.

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El año pasado, se produjo el cierre de Gobierno más largo de la historia de Estados Unidos, de 43 días, ante la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas para extender los subsidios de los planes de salud de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, conocida como 'Obamacare'.

Además, a principios de este año, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tuvo que cerrar por falta de financiación, después de que los demócratas bloquearan los fondos en protesta por la muerte de dos ciudadanos a manos de agentes federales durante redadas migratorias en Minesota.

En las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre estará en juego la mayoría republicana en el Congreso, que respalda la agenda de la Administración Trump.

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ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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Redacción EFE

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