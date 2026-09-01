“Se ahorrarán millones” el acuerdo que Trump hizo con farmacéuticas para reducir el precio de las medicinas en EE. UU.

El pasado 31 de agosto el presidente Donald Trump anunció que su gobierno alcanzó acuerdos con nueve compañías farmacéuticas con el objetivo de reducir el costo de las medicinas en los programas estatales de Medicaid.

De acuerdo al medio CBS News, Trump reiteró que estos acuerdos podrían significar un ahorro para los estadounidenses de "millones de dólares".

"En total, se prevé que estos acuerdos ahorren a los estadounidenses más de US$600 mil millones en un plazo muy corto", dijo Trump durante el anuncio en la Oficina Oval.

El acuerdo con las farmacéuticas es parte de una política de Trump llamada "La Nación más Favorecida", que consiste en ofrecer medicinas en EE. UU. a un precio asequible.

La política ofrece un descuento en las medicinas que se vendan directamente a través de TrumpRx, un sitio web lanzado por la administración de EE. UU. en febrero de este año.

De hecho, la Casa Blanca informó que aproximadamente 17 farmacéuticas han acordado reducir los precios de sus medicinas como parte del acuerdo de "La Nación Más Favorecida".

"Con el anuncio de hoy, ya contamos con 26 empresas que representan el 90% del mercado farmacéutico nacional, y el 10% restante se sumará próximamente", afirmó Trump, según CBS News.

Por otro lado, las nueve farmacéuticas que acordaron la reducción de sus medicinas son:

Alcon

Astellas Pharma

BeOne Medicines

BridgeBio

CSL

Kyowa Kirin

Sun Pharma

Teva Pharmaceuticals

UCB

Lea también: ¿Se graduaban choferes que no hablan inglés? Por qué EE. UU. cerró “de emergencia” 110 escuelas de manejo