¿Se graduaban choferes que no hablan inglés? Por qué EE. UU. cerró “de emergencia” 110 escuelas de manejo

110 escuelas de conducción en Estados Unidos han sido cerradas "de emergencia" debido a que se habrían graduado choferes que no dominan el idioma inglés.

Así lo anunció este 31 de agosto el secretario de Transporte de EE. UU., Sean Duffy durante una rueda de prensa.

"Se trata de escuelas responsables de 5 mil de las infracciones relacionadas con el dominio del inglés, es decir, es obligatorio hablar inglés para operar un vehículo comercial", afirmó Duffy sobre el cierre de las escuelas.

El secretario recordó que la normativa de que los conductores deben dominar el idioma inglés para manejar vehículos en EE. UU. lleva "décadas vigente", hay escuelas que no lo llevan a cabo.

"Existen escuelas que conocen la regla pero aun así aprueban a alumnos que no hablan el idioma", afirmó el secretario.

"Mediante un análisis de datos, hemos identificado 110 escuelas que, a día de hoy, presentan las mayores irregularidades. Esas escuelas han sido clausuradas", reiteró Duffy.

BREAKING: Transportation Secretary Sean Duffy announces an emergency executive shutdown of 110 driving schools tied to thousands of English proficiency violations.



"You have to speak English to operate a commercial motor vehicle."



Duffy says the schools account for 5,000… pic.twitter.com/EmGzehEICt — Fox News (@FoxNews) August 31, 2026

El secretario de Transporte estadounidense agregó que han cerrado otros 160 centros "que certifican estar cualificados para formar a conductores de camiones, pero que carecen del espacio adecuado para que un aspirante a conductor se suba al camión, maniobre entre conos y realice giros".

"Cuentan con instructores sin licencia, es decir, personas no certificadas que supuestamente forman a los nuevos conductores para circular por las carreteras estadounidenses, y a menudo ni siquiera disponían de aulas", advirtió.

En año y medio, el Departamento de Transporte de EE.UU. ha retirado de las carreteras a más de 28 mil conductores sin dominio del inglés y ha obligado a los estados a cancelar más de 30 mil licencias emitidas ilegalmente a conductores extranjeros, según datos oficiales.

También ha eliminado de sus registros a más de 8 mil escuelas de formación que consideró no cualificadas.

🚨EMERGENCY SHUTDOWN🚨@USDOT is issuing an emergency shutdown of 110 CDL schools and removing an additional 160+ training providers for failing to meet @FMCSA standards.



These are the WORST OF THE WORST:



❌ INADEQUATE space for driving examination

❌ UNLICENSED training… pic.twitter.com/UlntrWoNKU — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) August 31, 2026

Lea también: ¿Lago Ontario o lago América? Por qué Google Maps cambió el nombre y qué usuarios lo verán