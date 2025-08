Pastor hondureño arrestado por ICE inspira vigilias y llamados a la justicia en EE. UU.

La captura del pastor hondureño Daniel Fuentes, residente en Estados Unidos desde hace más de 20 años, desató vigilias y reclamos de justicia de su comunidad religiosa en Baltimore, mientras permanece en un centro de detención en Luisiana.

Fuentes fue detenido por oficiales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) tras más de dos décadas de vivir en Estados Unidos con una visa de turista vencida.

La noticia provocó indignación y movilización en su comunidad, que organizó vigilias y protestas.

“Mi papá piensa que lo vieron salir de McDonald’s, lo vieron hispano y lo siguieron”, declaró a la cadena Univisión su hija Clarisa, quien está embarazada y en reposo absoluto para proteger su embarazo.

La familia asegura que Fuentes no tenía antecedentes penales y que, durante 15 años, predicó de manera voluntaria en su iglesia, además de trabajar en construcción para sostener a su familia.

“Es difícil ver lo que le está pasando, porque él da. Si tú necesitas algo, un plato de comida, él te invita a la casa y te sienta en su mesa”, añadió Clarisa.

El caso fue calificado como devastador por miembros de la comunidad. Algunos recordaron que el pastor incluso acompañó funerales de feligreses y brindó apoyo espiritual a migrantes en situaciones de crisis.

ICE informó que el hondureño admitió su permanencia irregular en el país. Desde su arresto, se encuentra en un centro de detención en Luisiana, donde, según su familia, ha continuado con su labor pastoral entre los reclusos.

“Está teniendo consejería con todos los muchachos. Estamos poniéndole dinero para que él pueda llamarnos. Él está usando su saldo para poder llamar a otras madres”, comentó su hija.

El pastor cuenta con representación legal y su familia espera que un juez evalúe su caso.

“Todos claman justicia, humanidad y, sobre todo, su regreso”, concluyó Clarisa.

When ICE arrested Pastor Daniel Fuentes Espinal on his way to a construction job, his Maryland community rose in protest. With no criminal record and a heart for the hurting, Espinal now preaches behind bars—awaiting justice. https://t.co/dAF8v0Im6h