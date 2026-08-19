Pentágono evalúa reducir tropas en el Golfo tras ataques de Irán a bases de EE. UU.

Según ocho personas, entre ellas funcionarios y otras familiarizadas con el asunto, el Pentágono está evaluando su presencia militar en Oriente Medio, lo que constituye una señal temprana del potencial de la guerra con Irán para transformar la presencia estadounidense en la región.

Una de las áreas clave que el Departamento de Defensa está evaluando es si retirar las tropas del Golfo Pérsico, donde las grandes bases militares estadounidenses en el extranjero han sido castigadas durante meses por ataques iraníes, según dos personas familiarizadas con el análisis en curso.

Los daños sufridos por estas instalaciones han brindado al Pentágono una oportunidad única en una generación para reconsiderar su presencia en la región. El Departamento de Defensa ya ha dado a entender que podría no reconstruir sus bases tal como estaban antes del conflicto.

La evaluación está siendo dirigida por la oficina de políticas del Pentágono, aunque un alto funcionario, que al igual que otros habló bajo condición de anonimato para abordar el delicado análisis, dijo que el Estado Mayor Conjunto y el Comando Central de Estados Unidos también estaban estudiando el asunto.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aún no había ordenado una revisión formal de la postura estadounidense en la región, según indicó el funcionario. En cambio, calificó el análisis como una “planificación prudente” que podría influir en la decisión final del gobierno sobre la reconstrucción de las bases dañadas durante la guerra.

“Habrá que tomar decisiones sobre algunos de estos asuntos”, dijo el funcionario.

El Comando Central de Estados Unidos, que dirige las operaciones militares estadounidenses en Oriente Medio, normalmente despliega unos 40 mil soldados en casi 20 emplazamientos a lo largo de un arco de 2,400 kilómetros que se extiende desde Jordania hasta Omán.

Desde principios de este año, las fuerzas armadas han desplegado buques de guerra, cazas, sistemas de defensa aérea y otros equipos militares escasos en la región para defender a las fuerzas estadounidenses y llevar a cabo más de 13 mil ataques contra Irán.

Las bases estadounidenses más grandes y permanentes de Oriente Medio se encuentran en el Golfo Pérsico, donde Bahréin alberga el cuartel general de la Quinta Flota estadounidense y otros Estados, como Kuwait, albergan activos del Ejército y la Fuerza Aérea.

Durante décadas, los aliados en el Golfo han dependido de las fuerzas estadounidenses para su defensa. Cualquier reducción de tropas en la región podría dejar a los Estados incapaces de defenderse de los ataques iraníes. Invertir en capacidades nacionales o aliarse con otras potencias para compensar esta deficiencia podría llevar de meses a años.

Según fuentes familiarizadas con el análisis del Pentágono, es probable que este asunto intensifique el debate entre los sectores de la administración que apoyan las intervenciones militares y aquellos que argumentan que el Pentágono debería reducir algunos de sus compromisos de seguridad para centrarse en la defensa del territorio estadounidense o en la disuasión de adversarios más poderosos, como China.

En las conversaciones también ha participado el almirante Bradley Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos, quien apoya las deliberaciones sobre un posible traslado de tropas estadounidenses hacia el oeste desde el Golfo Pérsico, según informó un funcionario estadounidense.

Un portavoz del Comando Central de Estados Unidos declinó hacer comentarios.

Antes del inicio de la guerra en febrero, el Comando Central de Estados Unidos evacuó muchas de sus bases, considerándolas demasiado vulnerables a los ataques con misiles y drones iraníes como para mantener los niveles normales de personal. Algunos de estos cambios en las principales instalaciones del Golfo podrían perdurar después de la guerra, según una persona familiarizada con los ajustes de la estrategia militar.

Asi es el Pacto de Defensa de La Meca, la nueva alianza militar que desafía el equilibrio en Oriente Medio



Arabia Saudita, Turquía y Pakistán han firmado el llamado Pacto de Defensa de La Meca, una nueva alianza militar que incorpora una cláusula de defensa colectiva inspirada… pic.twitter.com/EMxBr5cZdQ — DW Español (@dw_espanol) August 15, 2026

“Irán cree que estamos en los lugares tradicionales”, dijo la persona, negándose a especificar los cambios para no poner en riesgo a los militares estadounidenses. “Y no es así”.

Seis militares estadounidenses murieron en un ataque perpetrado en marzo contra el puerto de Shuaiba, una instalación militar en Kuwait, y más de 200 instalaciones estadounidenses resultaron dañadas o destruidas durante el conflicto, según informó The Washington Post en mayo.

Mientras defendía a su personal en la región, el ejército estadounidense también desplegó más de mil interceptores de defensa aérea sofisticados, agotando las reservas del Pentágono de misiles Patriot y THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), según informó The Post en marzo.

“La guerra puso de manifiesto la vulnerabilidad de las fuerzas estadounidenses en la región”, declaró Michael Ratney, exdiplomático que fue embajador de Estados Unidos en Arabia Saudita y subjefe de misión en Qatar.

Según argumentó, trasladar tropas y equipos más al oeste, a Jordania, Israel o la costa del mar Rojo de Arabia Saudita, podría ayudar a aliviar parte de la presión, aunque señaló que la mayor distancia no era una “solución perfecta a este problema”.

Irán ya ha demostrado que puede atacar objetivos lejanos en Jordania e Israel. El mes pasado, un ataque iraní contra Jordania causó la muerte de cuatro militares estadounidenses.

Los ataques de represalia de Teherán contra bases en el Golfo Pérsico sumieron a la región en una crisis y están avivando la frustración entre los principales aliados de Estados Unidos en la zona, quienes sienten que la administración Trump no los consultó adecuadamente antes de iniciar la guerra.

Allison Minor, quien se desempeñó durante la primera administración Trump como directora de asuntos de la Península Arábiga en el Consejo de Seguridad Nacional, dijo que los países del Golfo podrían mantener elementos de su asociación de seguridad con Estados Unidos, como la venta de armas y el intercambio de inteligencia, al tiempo que albergan una menor presencia de tropas.

“Pero hay que analizar todos esos aspectos de forma exhaustiva y no solo la cuestión del número de tropas”, dijo.

El Pentágono ha estimado públicamente que el costo de la guerra alcanzará los 37,500 millones de dólares a finales de septiembre, pero esa cifra no incluye el dinero que costará reconstruir las bases en la región.

A U.S. Army CH-47 Chinook helicopter crew loads cargo at an airfield in the Middle East. pic.twitter.com/hBJ7hs5zVV — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 18, 2026

Jules Hurst III, interventor del Departamento de Defensa, declaró ante el Senado en mayo que los costos de reconstrucción se estaban omitiendo porque la administración aún no ha decidido cómo quiere reconstruir tras los daños.

En abril, el American Enterprise Institute, de centroderecha, estimó que reparar las bases estadounidenses que han sido atacadas costaría 5 mil millones de dólares.

Varias personas familiarizadas con el análisis del Pentágono advirtieron que cualquier cambio permanente en la postura de Estados Unidos aún estaba lejos de concretarse y requeriría la aprobación de altos funcionarios de la administración.

En junio, el presidente Donald Trump firmó un acuerdo de paz preliminar con Teherán, dando a entender que la guerra estaba llegando a su fin. Posteriormente, el acuerdo fracasó y, desde entonces, ambas partes han intercambiado ataques esporádicamente.

Una reciente propuesta política de Defense Priorities, un centro de estudios que aboga por la moderación militar, plantea el cierre de las bases estadounidenses situadas al alcance de los misiles y drones iraníes, como las de Kuwait. La propuesta también contempla el traslado de las fuerzas desplegadas en los Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Bahréin a instalaciones más seguras, como la base aérea Príncipe Sultán, cerca de Riad.

Las voces más belicistas en Washington han intentado influir en la planificación del Pentágono proponiendo el traslado de tropas estadounidenses a Israel. Un informe del grupo proisraelí Instituto Judío para la Seguridad Nacional de América, publicado en marzo, solicitaba el traslado de más recursos militares estadounidenses a la base aérea israelí de Ovda.

Este invierno, en el período previo a la Operación Furia Épica, Washington envió aviones de combate F-22 Raptor a la base, en una señal de la profundización de las relaciones militares entre Estados Unidos e Israel.

Existe desacuerdo dentro de la administración Trump sobre esa recomendación, dada la preocupación de que una mayor presencia estadounidense allí podría suponer una vulnerabilidad para la contrainteligencia en medio de la creciente preocupación del Pentágono por el espionaje israelí.

Asimismo, la oficina del subsecretario de Defensa para Asuntos Políticos, Elbridge Colby, ha iniciado una revisión pública de la presencia militar estadounidense en la OTAN, tras el anuncio de la administración Trump de la retirada de miles de tropas de Alemania y Polonia. Se prevé que el estudio concluya en diciembre.