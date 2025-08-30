Periodistas denuncian aumento de amenazas y autocensura en Centroamérica

El riesgo de ejercer el periodismo en Centroamérica es cada vez mayor, señalaron este sábado 30 de agosto, en Tegucigalpa, comunicadores que participaron en un encuentro promovido por la Red Centroamericana de Periodistas (RCP).

"Es un aliciente tener en Tegucigalpa un encuentro regional de periodistas centroamericanos, una instancia que surge recientemente y que es producto de la necesidad, por el contexto político y de riesgo que cada vez se hace mayor en los países de la región centroamericana", dijo a EFE la periodista Marlen Perdomo, directora del diario Proceso Digital.

Agregó que los riesgos para el periodismo siempre han existido, "pero se han acentuado debido a la polarización social, a las amenazas cada vez más visibles, más reales. Pasan de lo digital a amenazas en otro sentido, en el terreno".

Perdomo subrayó que la fractura institucional contribuye a que este ambiente se vuelva cada vez más peligroso y que la autocensura también tenga un alto costo dentro de la prensa centroamericana, particularmente en la hondureña.

Sobre la situación en Honduras, a tres meses de las elecciones generales —que se celebrarán el 30 de noviembre—, indicó que "se ven agravadas por el estado de excepción —parcial, en vigor desde diciembre del 2022— que se ha prolongado. Nunca habíamos visto que un funcionario llegara y le pusiera una cadena a un canal de televisión", en Puerto Cortés, norte del país, señaló la periodista.

“Ya no disimulan las amenazas”

También recordó que, además de las amenazas a periodistas en el interior del país, en ciudades como Tegucigalpa se han hecho visibles con varias mantas que aparecieron colgadas en distintos puntos de la capital, en las que figuraban rostros de al menos nueve periodistas —incluida ella— y diez medios de comunicación.

En las mantas, colgadas en puentes peatonales de varios bulevares de la capital hondureña, destacaba el mensaje: "Sicarios de la verdad, campañas de desinformación masiva, no quieren que se realicen elecciones".

"Ya no disimulan las amenazas contra la prensa y el cierre de espacios; la dificultad en los portales de transparencia y la poca protección de las leyes respecto del acceso a la información pública", expresó Perdomo, para quien "lo más importante para los periodistas es que permanezcamos unidos, que no nos quedemos callados y que hagamos incluso periodismo colaborativo en espacios donde las cosas se vuelven más azarosas".

En el encuentro de la RCP, Prensa, libertad de expresión, riesgos y elecciones —auspiciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)—, se reflexionó y debatió sobre los retos que enfrenta el periodismo en el contexto nacional y regional.

El énfasis se centró en la libertad de expresión, la seguridad de quienes ejercen el periodismo y los desafíos que plantean los procesos electorales en Honduras.

La directora de la RCP, Angélica Cárcamo, dijo que la situación del periodismo en Centroamérica es de riesgo, y que ahora "estamos viendo escenarios similares o mucho más complejos que en los años ochenta, cuando si bien existían amenazas a la prensa —porque había en algunos países, por ejemplo, conflictos armados, dictaduras o militarismos—, al menos sabías que había entornos hostiles para ejercer, incluso garantías mínimas para proteger a la prensa".

"Podían haber enfrentamientos, pero los periodistas podían salir con una bandera blanca para ver cómo les podían proteger, a no ser que estuvieras en un punto de fuego cruzado y fueras asesinado. Esto lo sabrán mejor los periodistas de guerra. Pero en el caso actual, el problema es que, aunque se supone que hemos avanzado hacia democracias, lo que estamos viendo es la cooptación de los poderes para controlar absolutamente el Estado y criminalizar a esas voces disidentes", añadió.

Los temas del encuentro fueron: Periodismo y libertad de expresión. Una mirada regional desde la RCP; El periodismo hondureño frente a la libertad de expresión: ¿cómo estamos?; Protocolos de seguridad ante los riesgos que enfrenta el periodismo. ¿Cómo identificar las amenazas?; Elecciones y desinformación. Los retos del periodismo. ¿Cómo vamos a las elecciones?; y La desinformación en las campañas. ¿Cómo detectarlas? Libertad de prensa, Libertad de prensa en Centroamérica, Periodismo regional