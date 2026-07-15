¿Permanente todo el año? el proyecto de ley que busca fijar el horario de verano en EE. UU.

La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que busca implementar, de manera permanente, el horario de verano durante todo el año en Estados Unidos.

De acuerdo con CNN, el proyecto de ley fue aprobado con 308 votos a favor y 117 en contra, y ahora pasará al Senado para buscar su aprobación.

Caracterizado por adelantar los relojes una hora durante los meses más calurosos del año, el cambio de horario ha generado opiniones diversas.

Por un lado, un sector defiende que el cambio de horario sea permanente, ya que así no afectaría los horarios de sueño de los estadounidenses y reduciría los efectos de la depresión estacional.

Quienes se oponen al cambio argumentan que podría perjudicar a los agricultores, ya que, según CNN, tendrían que lidiar con amaneceres más tardíos.

BREAKING: The House has passed legislation to make Daylight Saving Time permanent nationwide, ending the twice-a-year clock changes by a 308-117 vote. Backed by President Trump, the bill now heads to the Senate. If approved and signed into law, Americans would no longer have to… pic.twitter.com/6iy9O9ZWYf — Breaking911 (@Breaking911) July 14, 2026

El medio señala que, a pesar de que el proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Representantes, son inciertas las posibilidades de que sea bien recibido en el Senado.

Además, CNN cita a la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, la cual informa que 19 estados han promovido leyes para que el cambio de horario sea permanente.

La Cámara de Representantes de EE.UU. acaba de explotar el reloj: aprobó con un contundente 308-117 la ley que elimina para siempre los cambios de horario estacional.



¡El Horario de Verano se queda permanente!



El proyecto ya vuela hacia el Senado con el respaldo total del… pic.twitter.com/omeGGkUZbV — Jhonf Fonseca (@Jhonffonseca) July 14, 2026

Sin embargo, los estados que estén en contra de esta medida pueden optar por no participar en el cambio antes de que entre en vigor.

Esto podría afectar zonas de Estados Unidos como Hawái, gran parte de Arizona y otros estados que mantienen el horario estándar.

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