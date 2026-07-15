Internacional
¿Permanente todo el año? el proyecto de ley que busca fijar el horario de verano en EE. UU.
La Cámara de Representantes de EE. UU. ha aprobado un proyecto de ley que busca que el horario de verano sea permanente por todo el año.
FOTO ILUSTRATIVA. Vista de la instalación artística «Zeitfeld» (campo del tiempo) del artista alemán Klaus Rinkes en Düsseldorf, Alemania, 23 de octubre de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)
La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que busca implementar, de manera permanente, el horario de verano durante todo el año en Estados Unidos.
De acuerdo con CNN, el proyecto de ley fue aprobado con 308 votos a favor y 117 en contra, y ahora pasará al Senado para buscar su aprobación.
Caracterizado por adelantar los relojes una hora durante los meses más calurosos del año, el cambio de horario ha generado opiniones diversas.
Por un lado, un sector defiende que el cambio de horario sea permanente, ya que así no afectaría los horarios de sueño de los estadounidenses y reduciría los efectos de la depresión estacional.
Quienes se oponen al cambio argumentan que podría perjudicar a los agricultores, ya que, según CNN, tendrían que lidiar con amaneceres más tardíos.
El medio señala que, a pesar de que el proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Representantes, son inciertas las posibilidades de que sea bien recibido en el Senado.
Además, CNN cita a la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, la cual informa que 19 estados han promovido leyes para que el cambio de horario sea permanente.
Sin embargo, los estados que estén en contra de esta medida pueden optar por no participar en el cambio antes de que entre en vigor.
Esto podría afectar zonas de Estados Unidos como Hawái, gran parte de Arizona y otros estados que mantienen el horario estándar.
Lea también: ¿Recuerda cuando Guatemala cambió la hora para ahorrar energía? Esta es la razón por la que no se ha vuelto a aplicar esa medida