Pfizer anuncia que su píldora anticovid es 89% efectiva para evitar hospitalización y muerte

La de Pfizer se creó específicamente para luchar contra el covid.

El medicamento, llamado Paxlovid, logró bajar en 89% el riesgo de hospitalización y muerte entre los pacientes adultos con covid-19 con alto riesgo de desarrollar formas graves de la enfermedad, dijo Pfizer.

Los resultados de este ensayo clínico intermedio son tan buenos que el laboratorio estadounidense dijo que dejará de hacer pruebas y enviará los datos a la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA) lo antes posible, como parte de su “presentación continua” para obtener la autorización de uso de emergencia.

“La noticia de hoy es un auténtico cambio en los esfuerzos globales para detener la devastación de esta pandemia”, dijo el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla.

“Estos datos sugieren que nuestro candidato antiviral oral, si es aprobado o autorizado por las autoridades reguladoras, tiene el potencial de salvar la vida de los pacientes, reducir la gravedad de las infecciones por covid-19 y eliminar hasta nueve de cada 10 hospitalizaciones”, agregó.

El principal análisis del ensayo evaluó los datos de 1 mil 219 adultos en América, Europa, África y Asia.

En los días inmediatamente posteriores a la aparición de los síntomas, algunos de ellos recibieron el fármaco experimental y otros un placebo, durante cinco días, cada 12 horas.

“El análisis intermedio programado mostró una reducción del 89% en el riesgo de hospitalización relacionada con el covid-19 o muerte por cualquier causa en comparación con el placebo en pacientes tratados dentro de los tres días posteriores al inicio de los síntomas”, dijo Pfizer.

Diez de las personas que tomaron el placebo murieron, mientras que ninguna falleció entre los que tomaron el medicamento.

