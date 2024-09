“Plan de victoria”: La propuesta de Zelenski que lleva a EE. UU. para terminar la invasión rusa

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, comenzó este lunes 23 de septiembre un viaje a Estados Unidos para presentar su llamado "Plan de la Victoria" al presidente Joe Biden visitando una fábrica del estado de Pensilvania que produce la munición para artillería de 155 mm. que el Ejército ucraniano ha utilizado de forma masiva en el frente.

“Es un honor para nosotros comenzar nuestra visita a Estados Unidos justo en Scranton, en esta planta, en Pensilvania. Estamos muy contentos de tener estos socios”, dijo Zelenski en un comunicado de la administración presidencial ucraniana.

En un discurso grabado en el avión con el que cruzó el Atlántico, el presidente ucraniano explicó que durante el viaje, aparte de presentarle al presidente Biden, también a los dos candidatos a sucederle en la Casa Blanca, la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump, y al Congreso de EE. UU. su "Plan de la Victoria".

“Armas para defender nuestra independencia y a nuestra gente. Diplomacia para consolidar a los socios y forzar a Rusia a la paz. Y justicia para que se le hagan rendir cuentas a Rusia por esta guerra y para que sufra sus consecuencias”, dijo Zelenski sobre lo que espera conseguir de sus aliados con este documento del que aún se desconocen los detalles.

Zelenski también adelantó que, además de Biden, que será el primero en recibir el documento, presentará su plan al resto de sus aliados. Con muchos de ellos coincidirá en Nueva York, donde el líder ucraniano ha viajado procedente de Pensilvania y tiene previsto participar, en la Asamblea General de la ONU.

Según la publicación Kyiv Independent, Zelenski presentará su "Plan de la Victoria" a Biden en la Casa Blanca el 26 de septiembre.

Durante su viaje, el presidente insistirá además en que EE.UU. y otros aliados que han transferido a Ucrania; misiles de largo alcance le permitan utilizarlos para golpear bases aéreas y otros objetivos militares dentro de Rusia.

El viaje de Zelenski a EE.UU. se extenderá a lo largo de una semana. Según medios ucranianos, el líder de Kiev se reunirá también en esos días con el canciller alemán, Olaf Scholz, y con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

During my visit to the Scranton Army Ammunition Plant, where components for artillery and mortar shells are produced, including 155 mm shells for Ukraine, I emphasized the dedication of the workers, which is truly inspiring—they are helping Ukraine stand strong in our fight for… pic.twitter.com/rs0vLZRlVU