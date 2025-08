Polémica por operativo “Caballo de Troya”: redada federal en Los Ángeles reabre debate sobre persecución a latinos

Agentes de control migratorio estadounidenses detuvieron este miércoles 6 de agosto a más de una docena de personas en Los Ángeles durante una redada denominada “Caballo de Troya”, ejecutada a pesar de una orden judicial restrictiva.

El operativo tuvo lugar en Westlake, un barrio de Los Ángeles, aunque una corte federal había ordenado en julio el cese de las “patrullas itinerantes” del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), parte del plan del presidente Donald Trump para deportar a miles de inmigrantes indocumentados.

La redada, en la que agentes de la Patrulla Fronteriza salieron de la parte trasera de un camión de mudanzas alquilado, fue grabada por periodistas de Fox News que acompañaban el operativo.

Las imágenes muestran a los efectivos —uno de ellos con sombrero vaquero— saltando desde la parte posterior del vehículo y corriendo hacia personas que, aparentemente, eran en su mayoría de origen latino.

Gregory Bovino, jefe de operaciones de la Patrulla Fronteriza en California, compartió el video en el que denominó la acción como “Operación Caballo de Troya”, en referencia al ardid bélico narrado en La Ilíada.

“Quienes pensaron que el control migratorio había cesado en el sur de California, se equivocaron”, escribió en X Bill Essayli, fiscal federal interino para la región central del estado.

“La aplicación de la ley federal no es negociable, y no existen santuarios fuera del alcance del gobierno federal”, afirmó.

Fox News reportó que 16 personas fueron detenidas en el estacionamiento de una ferretería Home Depot en Westlake, muchas de las cuales fueron conducidas a la parte trasera del mismo camión utilizado por los agentes del ICE.

El medio citó a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, quienes afirmaron que la pandilla Mara Salvatrucha, o MS-13, mantiene un “dominio total” en el área.

Los estacionamientos de ferreterías como Home Depot suelen ser puntos de reunión para obreros que buscan trabajo por encargo.

Un hombre que se encontraba en el lugar declaró al diario Los Ángeles Times que la redada ocurrió antes de las 7.00 horas (14.00 GMT), cuando un camión identificado con la marca de la empresa de transportes Penske se detuvo en el estacionamiento.

Un conductor, que hablaba español, manifestó que buscaba trabajadores, poco antes de que los agentes descendieran del vehículo. Tras ello, todos comenzaron a correr, relató el testigo.

“Es el peor sentimiento”, expresó el hombre al rotativo.

Un vocero de Penske expresó que la empresa se sorprendió al ver las imágenes de la redada.



“Penske prohíbe estrictamente transportar personas en el área de carga de sus vehículos bajo cualquier circunstancia”, indicó en un comunicado.

“La compañía no fue informada de que sus camiones serían utilizados en el operativo de hoy y no lo autorizó. Penske se comunicará con el Departamento de Seguridad Nacional y reforzará sus políticas para evitar el uso indebido de sus vehículos en el futuro”, añadió.

Un panel de tres jueces negó la semana pasada una apelación del gobierno federal para revertir la orden que prohíbe las “patrullas itinerantes”, tras los señalamientos de organizaciones de derechos humanos de que estas redadas parecen dirigidas principalmente a personas con rasgos latinos.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) afirmó que los indicios conocidos hasta ahora sobre la redada del miércoles “generan serias preocupaciones de que el gobierno federal pueda estar violando” la orden judicial.

“Según esa orden, los agentes federales tienen prohibido detener y retener a personas únicamente con base en generalizaciones sobre su apariencia, su forma de hablar o su ubicación”, declaró el abogado de la ACLU Mohammad Tajsar en un comunicado.

Las redadas del ICE en Los Ángeles a comienzos de junio provocaron semanas de protestas en la ciudad, donde residen millones de inmigrantes. En respuesta a estas protestas, en su mayoría pacíficas, Trump envió a Los Ángeles miles de efectivos de la Guardia Nacional, así como a 700 marines, pese al rechazo de las autoridades locales, que aseguraron tener la situación bajo control.

Breaking: DHS arrives in Penske trucks at a Home Depot in McArthur Park area of LA for early morning immigration enforcement. The area was filled with migrants who scattered. DHS says MS 13 has a chokehold on this area, which is one reason they’re carrying out the highly… pic.twitter.com/hTskuM9Q4l