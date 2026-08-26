¿Por la cantante? Por qué la próxima tormenta tropical en el Atlántico se llamará Dolly

De acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés), la próxima tormenta tropical que se formará en el Atlántico se llamará Dolly.

Tras conocerse la información, muchos usuarios en redes y medios especularon que el nombre de la tormenta se debía al reciente fallecimiento de la cantante de country Dolly Parton.

Sin embargo, las autoridades reiteraron que se trata de una coincidencia, ya que el listado de nombres para las tormentas se fija con mucho tiempo de anticipación.

Esto no impidió que autoridades estadounidenses hicieran referencias a la cantante de country.

Tal fue el caso de la Gestión de Emergencias de Carolina del Norte, que recordó a la intérprete con una frase: "No podemos dirigir el viento, pero podemos ajustar las velas".

"Aunque ciertamente tenemos sentimientos encontrados sobre que la próxima tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico del 2026 se llame 'Dolly', tal vez ayudemos a un vecino, un amigo o un ser querido a prepararse en casa", enfatizó la organización.

The next named storm of the 2026 Atlantic hurricane season will be Dolly. 🌀 The World Meteorological Organization maintains six rotating lists of storm names, with each list returning every six years unless a name is retired. pic.twitter.com/9419WIaVPS — AccuWeather (@accuweather) August 26, 2026

Dolly se convertirá en la cuarta tormenta que se forma en esta temporada de huracanes en el Atlántico.

Las proyecciones de la NOAA no advierten de sistemas inminentes.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) informó que actualmente monitorea un área de bajas presiones al oeste de Cabo Verde.

Esta área de bajas presiones se dirige a América y, según el NHC, tiene 60% de probabilidades de convertirse en tormenta en los próximos días.

Forecasters are closely watching a disturbance south of Cape Verde that has a 70 percent chance of developing into a tropical storm.



And in a rather wild coincidence, the next storm name on the list is … Dolly. https://t.co/hgQ7ptiPDn — The Washington Post (@washingtonpost) August 26, 2026

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