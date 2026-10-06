“Por las buenas o por las malas”: el ultimátum de Donald Trump sobre el fin de la guerra en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que “muy pronto” se sabrá si pone fin a la guerra en Irán “por las buenas o por las malas”, en el marco de la campaña para las elecciones intermedias previstas para el próximo 3 de noviembre.

Durante un acto con militares en el puerto de Baltimore, Maryland, Estados Unidos, el mandatario sostuvo que la situación en la República Islámica muestra avances y aseguró que "no tienen ejército, está destrozado". Además, señaló: “ellos eran los malos, eran los matones de Oriente Medio y ya no lo son tanto”, esto, antes de plantear la alternativa sobre un cierre de conflicto bélico.

La administración estadounidense y el gobierno de Israel iniciaron la ofensiva militar en febrero con el propósito declarado de derrocar al régimen de los ayatolás, proveniente de la república de Irán.

Por tanto, Trump enfrenta un escenario electoral complejo debido a la impopularidad de la guerra y al incremento en el precio de la gasolina ocasionado por el bloqueo en el estrecho de Ormuz, factores que sitúan a los republicanos en riesgo de perder el control del Congreso, según los sondeos de opinión.

El mandatario estadounidense indicó que, a raíz de la muerte del líder Alí Jameneí el 28 de febrero,“nadie sabe quién demonios está al mando del país” , y su sucesor, Mojtaba Jameneí, se ha presentado al público en forma moderada desde su designación.

“Pero hemos hecho un gran trabajo y, francamente, recibo llamadas constantemente de los líderes del mundo que me dan las gracias”, afirmó Trump días antes ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. El mandatario había planteado la opción de "destruir" a Irán y aseguró que el conflicto terminará después de las elecciones legislativas.

*Con información de EFE