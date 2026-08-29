Por qué EE. UU. hundió una embarcación vinculada con la banda Los Choneros

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Por qué EE. UU. hundió una embarcación vinculada con la banda Los Choneros

Estados Unidos, en coordinación con Ecuador, hundió una embarcación que era utilizada por el cartel ecuatoriano Los Choneros.

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Estados Unidos, en coordinación con Ecuador, hundió en el Pacífico una embarcación vinculada con Los Choneros. (Foto Prensa Libre: captura de video)

El Comando Sur de Estados Unidos anunció que en colaboración con las autoridades ecuatorianas abordó y posteriormente hundió una embarcación que presuntamente servía como estación de reabastecimiento para lanchas del grupo criminal Los Choneros.

La embarcación, que se encontraba en aguas internacionales cerca de Ecuador, supuestamente se utilizaba como estación flotante de reabastecimiento de combustible para lanchas de narcotráfico pertenecientes a la organización criminal, una de las más antiguas de Ecuador.

"La interceptación y el hundimiento… asestaron un golpe directo a la red logística que abastece a los narcoterroristas y cárteles del hemisferio occidental”, declaró el comando estadounidense en sus redes sociales.

En el operativo, realizado este viernes, participó personal desplegado en el buque USS San Antonio que abordó la embarcación y detuvo a los ocupantes.

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Luego se procedió a hundir la nave, según se observa en un video proporcionado por el Comando Sur.

Los Choneros son una de las bandas criminales más prominentes de Ecuador a las que el Gobierno del presidente Donald Trump acusa de cooperar con carteles mexicanos para introducir droga al país.

En el marco de la campaña de la Casa Blanca contra las redes de narcotráfico, el martes pasado la Marina de EE.UU. atacó una embarcación que, según afirmó, se dedicaba al contrabando de drogas en el mar Caribe, dejando un saldo de cuatro personas muertas, lo que elevó a 219 el número de fallecidos en las acciones en aguas internacionales.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

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