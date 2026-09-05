Opinión: El camino de los demócratas hacia la mayoría en la Cámara de Representantes es más estrecho de lo que parece

Los bajos índices de aprobación del presidente Donald Trump, sumados a la amplia ventaja demócrata en las encuestas generales para el Congreso, hacen que la mayoría de los analistas prevean que la Cámara de Representantes pasará a manos demócratas en noviembre.

Si bien este sigue siendo el resultado más probable, un análisis escaño por escaño revela un desafío mayor para los demócratas de lo que sugiere el panorama general.

Históricamente, los partidos cuyos presidentes tienen índices de aprobación preelectorales tan bajos como el 40% de Trump sufren una derrota aplastante en las elecciones de mitad de mandato. La aprobación de Trump en el 2018 fue del 45%, según las encuestas a pie de urna, y el Partido Republicano perdió 40 escaños en la Cámara de Representantes.

La aprobación del presidente Barack Obama también fue del 45% el día de las elecciones del 2010, y los demócratas perdieron la friolera de 63 escaños en la Cámara. Así pues, un índice del 40% presagia pérdidas al menos de esa magnitud, ¿no?

En el 2026, esto no sucederá. Las grandes ganancias en las elecciones de mitad de mandato suelen ocurrir cuando el partido en el poder pierde escaños que normalmente se inclinan hacia el bando contrario. En el 2018, los republicanos conservaron 25 escaños en la Cámara de Representantes que Hillary Clinton había ganado dos años antes; perdieron 22 de ellos.

Pero debido a la creciente polarización —y a las maniobras de redistribución de distritos a mitad de mandato—, el Partido Republicano solo conservará ocho escaños ganados por la demócrata Kamala Harris en el 2024.

Un mapa más favorable a los republicanos

La redistribución de distritos también ha modificado drásticamente el mapa de la Cámara de Representantes a favor del Partido Republicano. El escaño medio de la Cámara —el 218.º necesario para controlarla—, según los mapas del 2024, correspondía al 1.er Distrito de Arizona, que Trump ganó por 3.1 puntos porcentuales. Ahora es el 1.er Distrito de Virginia, que ganó por 4.9 puntos. Ganar ese distrito, además de todos los escaños de la Cámara que Trump ganó por un margen menor, será una tarea titánica.

La ventaja actual de 6.4 puntos de los demócratas en las encuestas genéricas para el Congreso sugiere que pueden lograrlo, pero este indicador general no tiene en cuenta las particularidades de cada contienda. Unos congresistas republicanos con una sólida trayectoria y unos candidatos demócratas potencialmente débiles podrían costarles a los demócratas algunos de los escaños que necesitan ganar.

El representante Brian Fitzpatrick, del 1.er Distrito de Pensilvania, ocupa un escaño que Harris ganó por un estrecho margen. Sin embargo, ha mantenido su escaño en los suburbios de Filadelfia durante 10 años, incluso durante la ola demócrata del 2018, gracias a una sólida trayectoria como moderado.

El representante Mike Lawler, del 17.º Distrito de Nueva York, derrotó al representante Sean Patrick Maloney en el 2022, después de que Joe Biden ganara el distrito por 10 puntos en el 2020. El distrito de Lawler también alberga una de las mayores poblaciones judías del país. ¿Podrían muchos judíos que antes votaban por los demócratas cambiar de partido en respuesta al drástico aumento del sentimiento propalestino y antiisraelí dentro del partido?

House Speaker Mike Johnson delivers a stark warning at a Capitol Hill press conference, claiming nearly 40 openly avowed Marxists, communists, and socialists have won Democratic primaries and are heading to Congress. He argues socialism is merely a step toward communism, cites… pic.twitter.com/SWTL5JljQg — Larry Dean (@larry_mcwethy) September 4, 2026

Distritos donde cada candidato cuenta

Los demócratas también podrían verse perjudicados por los candidatos extremistas que sus votantes nominaron en algunos distritos electorales reñidos. Los candidatos que se enfrentaron a los representantes Tom Barrett (7.º Distrito de Michigan), Gabe Evans (8.º Distrito de Colorado) y David G. Valadao (22.º Distrito de California) hicieron campaña como fervientes progresistas, derrotando en algunos casos a candidatos respaldados por el Comité de Campaña Demócrata para el Congreso.

Trump ganó cada uno de estos escaños por un margen de entre uno y dos puntos. Estos legisladores en ejercicio intentarán convencer a los votantes de Trump de que acudan a las urnas y rechacen a oponentes a quienes presentarán como demasiado extremistas para ser confiables. Esto no es en absoluto inconcebible, incluso en el contexto actual.

Algunos de estos escaños ni siquiera tienen todavía rivales demócratas sólidos. El representante Bryan Steil, del 1.er Distrito de Wisconsin, ocupa un escaño que Trump ganó por 4.5 puntos porcentuales. Pero su oponente demócrata aún no ha sido incluido en la lista de objetivos del partido para la transición de republicanos a demócratas. Tampoco lo ha sido el oponente de Barrett, a pesar de la importancia de su escaño. Es poco probable que ganes un escaño por el que no hagas una campaña seria.

Ningún partido logra acaparar todos los escaños que, según un análisis partidista básico, podría ganar. Esto significa que los demócratas probablemente necesiten obtener algunos de los escaños por encima de la media para asegurar el control de la Cámara de Representantes. Esos escaños son aún más difíciles de ganar desde el punto de vista demográfico.

Solo hay cinco escaños en la Cámara de Representantes que Trump ganó por entre cinco y ocho puntos porcentuales. Eso representa una tarea titánica por definición. Los demócratas ganaron solo un puñado de escaños en el 2024 que Trump ganó por cinco puntos o más, y ninguno que Trump ganó por al menos 10.

BREAKING: Democrats are now projected to sweep the 2026 midterms, taking both the Senate & House.



51% chance. pic.twitter.com/BLi4Z7lH3d — Polymarket (@Polymarket) August 31, 2026

La barrera de los votantes de Trump

Los demócratas creen tener candidatos capaces de romper esta barrera. Christina Bohannan (1.er Distrito de Iowa) y Rebecca Cooke (3.er Distrito de Wisconsin) se enfrentan nuevamente a los titulares ante quienes perdieron en el 2024, y la alcaldesa de Scranton, Paige Cognetti, se enfrenta al congresista novato Rob Bresnahan en el 8.º Distrito de Pensilvania.

También creen poder derrotar al congresista Max Miller, quien enfrenta acusaciones de abuso conyugal e infantil por parte de su exesposa, en el 7.º Distrito de Ohio, un bastión republicano. (Miller ha negado las acusaciones). Sin embargo, estos cuatro escaños están dominados por votantes blancos sin título universitario, el electorado que ha demostrado ser más leal al republicanismo de Trump. Abrirse paso será difícil.

Numerosos legisladores demócratas en ejercicio también confían en que su fuerza local sea suficiente para mantener sus escaños en los distritos electorales recientemente modificados. En algunos casos, como el del representante Emanuel Cleaver (5.º Distrito de Misuri), las dificultades demográficas son probablemente demasiado fuertes para superarlas.

En otros, como los distritos congresionales 28 y 34, de gran población hispana, en el Valle del Río Grande, representados por Henry Cuellar y Vicente González, respectivamente, las encuestas que muestran que los hispanos se están alejando del Partido Republicano dan esperanzas a los demócratas.

Otros legisladores en ejercicio podrían no tener tanta suerte. La representante Marcy Kaptur, del 9.º Distrito de Ohio, ganó por un estrecho margen su escaño en Toledo en el 2024, cuando Trump lo ganaba por siete puntos.

Tras la redistribución de distritos, los republicanos de Ohio hicieron que su escaño fuera 3.5 puntos más republicano. Los representantes demócratas de Florida Darren Soto (9.º Distrito), Kathy Castor (14.º Distrito) y Jared Moskowitz (25.º Distrito) se presentan ahora a las elecciones en distritos que Trump ganó por entre nueve y 18 puntos. Quizás uno o dos ganen, pero es muy improbable que la mayoría lo haga.

Los demócratas cuentan con el viento a su favor. Trump es muy impopular y tienen motivos de sobra para creer que sus votantes acudirán a ellos en su ayuda. Sin embargo, eso no garantiza el control de la Cámara de Representantes. Su camino hacia la mayoría en la Cámara pasa por los votantes de Trump en el 2024, y convencer a suficientes de ellos para que cambien de bando no será fácil.