A pesar de contar con una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, el presunto narcotraficante Fausto Meza, alias «Chapo Isidro», será juzgado en México.

El pasado 23 de noviembre, la fiscal general de México, Ernestina Godoy, dijo en conferencia de prensa que Isidro, quien fue detenido el pasado 20 de noviembre en un operativo en Sinaloa, será juzgado en territorio mexicano.

Godoy añadió que la defensa de Isidro ha solicitado más tiempo para que un juez determine si realmente existen pruebas para iniciar un proceso penal en su contra.

La fiscal no ha precisado si el proceso judicial que podría iniciarse contra Isidro retrasaría una eventual entrega del presunto narcotraficante a las autoridades estadounidenses.

Esto se produjo horas después de que el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, confirmara que EE. UU. solicitó la extradición de Meza Flores.

«Chapo Isidro» es considerado uno de los fugitivos más buscados por el FBI.

🗣️ “Vamos a juzgarlo aquí en el país, acaba de pedir una duplicidad y vamos a respetar el debido proceso”, dijo la fiscal Ernestina Godoy.



🔴 La audiencia de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, se celebró este mismo lunes y la FGR buscará juzgarlo por el delito… pic.twitter.com/NyQkw7RFZi — El Universal (@El_Universal_Mx) November 24, 2026

Tras la captura de Isidro, una jueza le impuso prisión preventiva.

La captura se produjo en un estado golpeado por una ola de violencia desde septiembre de 2024, cuando estalló una disputa entre dos facciones del Cártel de Sinaloa: Los Mayos y Los Chapitos.

Lea también: Robos a trenes en EE. UU.: detienen a 13 personas y revelan video de cómo saqueaban vagones