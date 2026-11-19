Medios estadounidenses informaron este 19 de noviembre que más de una docena de personas fueron detenidas por orquestar robos masivos a trenes para obtener mercancías valoradas en más de US$22 millones.

El medio ABC citó una acusación federal en la que se detalla que un grupo delictivo habría robado mercancías de más de 30 trenes en áreas de Los Ángeles y Long Beach.

Entre los objetos que el grupo robaba de los trenes habría zapatos deportivos, electrodomésticos, herramientas y otros bienes de consumo que eran importados a Estados Unidos.

La acusación detalla que el grupo irrumpía en los trenes en puntos específicos y luego comenzaba a saquearlos. Los objetos robados eran entregados a una empresa para revenderlos.

ABC detalla que el grupo de ladrones compartía en chats grupales fotos y videos de los robos, en los que se observa a los responsables irrumpiendo en los vagones llenos de mercancías.

Uno de los videos que compartieron medios estadounidenses muestra a uno de los ladrones abriendo un vagón de tren con una sierra de mano.

Fourteen people have been charged with stealing more than $22 million worth of merchandise after the suspects filmed themselves breaking into a train to steal expensive sneakers and other items, according to the Justice Department.



Read more: https://t.co/SgAXf2PNRz pic.twitter.com/RA2ESowvWY — ABC News (@ABC) November 19, 2026

En el interior del vagón se observa a los ladrones encima de las cajas de mercancía, mientras uno de ellos saluda a la cámara.

En total, 13 personas estarían vinculadas al grupo delictivo y, según ABC, dos de ellas también están acusadas de ejercer violencia contra transportistas ferroviarios.

El primer fiscal auxiliar de EE. UU., Bill Essayli, expresó que la magnitud de los robos «era asombrosa» e indicó que las autoridades procesarán cualquier intento de robo en el futuro.

Lea también: Robó US$760 mil en diamantes y se los tragó durante un interrogatorio: Así fue descubierto