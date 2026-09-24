Internacional
Por qué ICE detuvo a un guatemalteco tras un accidente de tránsito que reveló otras infracciones
ICE arrestó a un migrante guatemalteco indocumentado tras su presunta implicación en un accidente con un tráiler en Massachusetts.
ICE Boston arrestó a Máximo García-López, un migrante guatemalteco indocumentado, tras su presunta implicación en un accidente con un tráiler en Massachusetts. (Foto Prensa Libre: ICE Boston)
Este jueves 24 de septiembre, la cuenta oficial en X del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Boston informó que el 18 de septiembre arrestó a Máximo García-López, un migrante guatemalteco indocumentado, por su presunta implicación en un accidente con un tráiler en Marlborough, Massachusetts.
De acuerdo con los informes, García-López conducía el tráiler que efectuó un giro ilegal, lo que provocó una colisión con otro vehículo. A raíz del accidente, un niño que viajaba en el vehículo recibió atención médica de emergencia y fue hospitalizado.
Además, la oficina de campo de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO), una división de ICE, determinó posteriormente que García-López no posee licencia de conducir comercial ni licencia de conducir.
Según ICE Boston, las verificaciones de antecedentes revelaron que el 4 de septiembre García-López recibió una multa por conducir sin licencia un tráiler de 18 ruedas y 60 pies en Connecticut para YMY Transport LLC, una empresa de Virginia. Durante la inspección del Freightliner que conducía, se encontraron 31 infracciones adicionales.
On Sept. 18, ICE Boston arrested Maximo Garcia-Lopez, an illegal alien from Guatemala, following his alleged involvement in a tractor trailer accident in Marlborough, Mass.— ICE Boston (@EROBoston) September 24, 2026
According to reports, Garcia-Lopez was the driver of the tractor trailer that made an illegal turn,... pic.twitter.com/x9bgu6BpJ0
Otro migrante guatemalteco arrestado
Días antes, ICE Boston compartió información acerca de otra operación efectuada en Massachusetts, esta vez en Waltham, que dio como resultado la captura del migrante guatemalteco indocumentado Luis Alberto Suchite García, el 8 de septiembre.
Según la información publicada en la cuenta de X de ICE Boston, el acusado tiene tres cargos pendientes: violencia doméstica, estrangulamiento o asfixia y amenazas de cometer asesinato. Además, anteriormente fue arrestado por violencia doméstica, estrangulamiento o asfixia, asalto y agresión con un arma peligrosa, y violación de una orden de prevención de abuso.
On Sept. 8, ICE Boston arrested Luis Alberto Suchite Garcia, a criminal illegal alien from Guatemala, during targeted operations in Waltham, Mass.— ICE Boston (@EROBoston) September 23, 2026
His criminal history includes pending charges for 3 cts. domestic violence, strangulation/suffocation, and threats to commit murder. pic.twitter.com/NCpFWfQLWy
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