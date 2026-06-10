Por qué los “influencers” con visa de turista tienen prohibido crear contenido en EE. UU., según la CBP

De cara al Mundial 2026, las autoridades migratorias estadounidenses han advertido que todos los "influencers" que viajen al país con visa de turistas y que elaboren contenido audiovisual, tienen el riesgo de recibir sanciones, incluida la expulsión del territorio americano.

La información fue revelada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la cuál subrayó que los extranjeros que ingresen al país con visas de turista (B-2), tienen prohibido trabajar o crear contenido que les pueda generar un beneficio económico.

"Las personas que ingresan a los Estados Unidos bajo un programa de visitantes (turismo) y perciben ingresos de una fuente estadounidense estarían incumpliendo las condiciones de su estatus de admisión", señaló la CBP.

La agencia añadió que por lo general, trabajar para un medio de comunicación o visitar el país con el único propósito de crear contenido (como influenciador) —generando así ingresos provenientes de EE.UU. durante su estancia— se considera trabajo y requiere el visado correspondiente.

El abogado de inmigración Alex Galvez dijo a EFE que los extranjeros que incumplan con las exigencias del gobierno estadounidense se exponen a perder la visa de turista.

No obstante, advirtió que los influenciadores y creadores de contenido podrían dar una batalla legal si las cuentas de redes sociales son creadas en sus países de origen y reciben los pagos fuera de EE.UU.

El Mundial se ha visto rodeado del debate migratorio, la semana pasada la Asociación Internacional de Periodistas Deportivos (AIPS) expresó su preocupación por las "injustas" restricciones de visado que ha impuesto el Gobierno del presidente estaodunidense, Donald Trump, para algunos miembros, a los que se les "niega" la entrada al país.

El año pasado, el senegalés-italiano Khaby Lame, uno de los ‘tiktokers’ más populares del mundo, fue detenido por el Servicio de Inmigración de Estados Unidos (ICE) y se autodeportó.

Lame, que acumula 162 millones de seguidores en TikTok gracias a sus videos de humor, fue detenido el 6 de junio de 2025 en el aeropuerto internacional de Las Vegas "por quedarse más tiempo de lo establecido en los términos de su visado", indicaron las autoridades.

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