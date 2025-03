Por qué los pilotos militares de EE. UU. se enfurecieron por filtración del chat sobre bombardeo

La inclusión por error del editor jefe de The Atlantic en el chat y la insistencia de Hegseth en que no hizo nada malo al revelar los planes, echan por tierra décadas de doctrina militar sobre seguridad operativa.

El fallo de los servicios de inteligencia ya era bastante grave, según dijeron pilotos y ex pilotos de combate. Pero la negativa del secretario de Defensa, Pete Hegseth, a reconocer que no debería haber revelado información sensible sobre cuándo atacarían los pilotos de combate estadounidenses los lugares en Yemen, dijeron, fue aún peor.

Esta semana, en las bases aéreas, en las “salas de preparación” de los portaaviones y en las comunidades cercanas a las bases militares había consternación. La noticia de que altos funcionarios del gobierno de Donald Trump discutieron en Signal, una aplicación comercial de mensajería, los planes de un ataque inminente enfureció y desconcertó a los hombres y mujeres que han surcado los aires en nombre de Estados Unidos.

La inclusión por error del editor jefe de la revista The Atlantic en el chat y la insistencia de Hegseth en que no hizo nada malo al revelar los planes secretos echan por tierra décadas de doctrina militar sobre seguridad operativa, dijeron una decena de pilotos de caza de la Fuerza Aérea y de la Marina.

Peor aún, dijeron, es que en adelante ya no podrán estar seguros de que el Pentágono se centra en su seguridad cuando se suben a las cabinas.

“La cuestión de la seguridad aérea es que tienes que tener la humildad de comprender que eres imperfecto, porque todo el mundo mete la pata. Todo el mundo comete errores”, dijo el teniente John Gadzinski, piloto retirado de un F-14 de la Marina, quien voló en misiones de combate desde portaaviones en el Golfo Pérsico. “Pero en última instancia, si no puedes admitir cuando te equivocas, vas a matar a alguien porque tu ego es demasiado grande”.

Él y otros pilotos dijeron que cada día desde el lunes, cuando The Atlantic publicó un artículo sobre las revelaciones del chat, había traído una nueva y sorprendente revelación. Primero llegó la noticia de que Hegseth había puesto la secuencia operativa, o los programas de vuelo, de los F/A-18 Hornets que tenían como objetivo a la milicia hutí de Yemen el 15 de marzo en el chat no clasificado del grupo Signal, que incluía a varios otros cargos de alto nivel.

“No compartimos intencionalmente los planes con quien no necesita saberlo”, dijo un piloto de F/A-18 de la Marina, que ha volado con frecuencia en misiones en Medio Oriente. “No compartes a qué hora se supone que debemos aparecer sobre un objetivo. No quieres telegrafiar que estamos a punto de aparecer en la puerta de alguien; eso es poner en peligro a tu tripulación”. Él y varios otros pilotos actuales y antiguos hablaron bajo condición de anonimato para evitar represalias del Pentágono y de los aliados del presidente Trump.

Pero entonces llegó la respuesta inicial de Hegseth a las revelaciones. Atacó a Jeffrey Goldberg, editor de The Atlantic, calificándolo de “supuesto periodista”, y se refugió en un argumento semántico, diciendo que nunca había revelado “planes de guerra”.

Así que el miércoles, The Atlantic publicó el texto real de lo que había escrito, a las 11:44 a. m. del día del atentado, en el chat del grupo: “1215et: f-18s LAUNCH (1er paquete de ataque)”, envió Hegseth un mensaje de texto, unos 30 minutos antes de que ocurriera. “1345: comienza la ventana del 1er Ataque F-18 ‘Basado en Disparos’ (el objetivo terrorista está en su ubicación conocida, así que DEBERÍA LLEGAR A TIEMPO)”.

Este texto fue enviado dos horas antes de los ataques.

Hegseth añadió: “1410: se LANZAN más F-18 (2º paquete de ataque)”. Y después, “1536: comienza el 2º ataque con F-18, también se lanzan los primeros Tomahawks desde el mar”.

Ese texto avisaba con casi tres horas de anticipación.

El miércoles, Hegseth calificó su revelación de “actualización del equipo” para “proporcionar actualizaciones en tiempo real, actualizaciones generales en tiempo real” para mantener informados a los funcionarios de seguridad nacional de Trump.

Pero los detalles de las operaciones militares suelen mantenerse tan secretos que incluso los miembros del servicio que participan en ellas están “bloqueados”. Eso significa a veces que no se les permite hablar con otras personas que no tengan necesidad de saberlo, y mucho menos contarles los planes, dijeron los pilotos de caza entrevistados. En las “salas de preparación” de los portaaviones, donde pasan el tiempo los escuadrones de vuelo cuando no están en el aire, las tripulaciones queman las instrucciones para destruirlas.

“Es importante comprender hasta qué punto la OPSEC interviene en todos los aspectos de tu vida en un portaaviones”, dijo el capitán retirado de la Marina Joseph Capalbo, quien dirigió un ala aérea de un portaaviones y dos escuadrones de F/A-18, en referencia a la seguridad operativa. “Las operaciones en el Mar Rojo se llevan a cabo en completo silencio: nadie habla por radio. Porque todo puede ser oído por alguien”.

Un piloto de caza retirado de las Fuerzas Aéreas, el mayor Anthony Bourke, añadió: “Cuando se divulga la seguridad operativa, puede morir gente”. Dijo que “estas cosas no se toman a la ligera. Nunca he conocido a nadie en el ejército que no lo sepa”.

Hegseth, antiguo presentador de fin de semana de Fox News, sirvió como soldado de infantería de la Guardia Nacional.

El comandante Parker Kuldau, piloto retirado de F/A-18 de la Marina, calificó de “exasperantes” las revelaciones de Hegseth y la respuesta posterior a las mismas.

“Va mucho más allá de lo que yo esperaría de cualquier militar”, dijo el comandante Kuldau, quien también voló en misiones de combate en Medio Oriente. “La idea de que el secretario de Defensa, quien debería saberlo mejor, haya hecho esto, es simplemente alucinante”.

Altos funcionarios del Departamento de Defensa y analistas militares afirman que los hutíes poseen defensas aéreas, proporcionadas por Irán, que pueden apuntar a aviones de guerra estadounidenses.

“Los hutíes han recibido varios tipos de misiles tierra-aire iraníes diseñados para poder atacar aviones de combate, incluso a gran altura”, dijo Fabian Hinz, analista militar del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos.

De hecho, los rebeldes hutíes dispararon por primera vez misiles tierra-aire contra un caza F-16 el 19 de febrero, dijo un alto funcionario estadounidense. Los misiles no alcanzaron al caza. Los hutíes han derribado varios aviones no tripulados de la Fuerza Aérea estadounidense, que vuelan más despacio.

El gobierno de Trump ha insistido en que ninguna información del chat era clasificada, y Hegseth y otros funcionarios han dicho que no se trataba de un “plan de guerra”.

Sean Parnell, el portavoz del Pentágono, dijo en respuesta a una pregunta del New York Times que el chat de Signal “al que hace referencia The Atlantic no era un foro para la planificación y ejecución oficiales de operaciones militares, en las que también participaban dirigentes del Estado Mayor Conjunto y de las Fuerzas Conjuntas”.

En el chat participaron el vicepresidente JD Vance; el secretario de Estado Marco Rubio; el asesor de seguridad nacional, Michael Waltz; y otros, pero no el jefe en funciones del Estado Mayor Conjunto, almirante Christopher Grady, el militar de más alto rango.

Parnell dijo que “con frecuencia no se incluye a la cúpula militar en las reuniones políticas”.

El vicealmirante Kevin Donegan, ex piloto de F/A-18 y comandante retirado de las fuerzas navales estadounidenses en Medio Oriente, también rechazó la idea de que la seguridad de los aviadores hubiera estado en peligro por la divulgación de información sobre los atentados del 15 de marzo.

“Suponiendo que la cronología y la información divulgada sean ciertas, la probabilidad de que algo llegara a quien pudiera haber hecho algo en tan poco tiempo era muy baja”, dijo el almirante Donegan. “Al final nuestros aviones no fueron derribados y ningún miembro del personal de servicio estadounidense resultó herido o murió”.

Pero un ex alto funcionario del Departamento de Defensa con experiencia militar dijo que el texto de Hegseth en el que se describían las horas de lanzamiento y el tipo de avión de ataque era, en efecto, información clasificada que podría haber puesto en peligro la vida de los pilotos si se hubiera divulgado u obtenido.

Un ex comandante de escuadrón de F/A-18 de la Marina dijo también que los pilotos que volaban en misiones de combate habrían considerado el contenido del texto de Hegseth información clasificada. Revelar los detalles en un texto era “extremadamente arrogante”, dijo el expiloto.

Si los hutíes hubieran sabido la hora exacta de los ataques y que éstos serían llevados a cabo por aviones de ataque con base en portaaviones en el norte del Mar Rojo, podrían haberse reposicionado y preparado las defensas aéreas que ya han derribado varios drones estadounidenses pilotados a distancia, dijo el ex piloto de la Marina.

Aunque Hegseth ha descartado los riesgos para los pilotos de la Marina que volaban en esas misiones de ataque, los videos publicados por el Mando Central de Estados Unidos cuentan una historia diferente.

Algunos de los F/A-18 Hornets que se muestran despegando del portaaviones USS Harry S. Truman en el Mar Rojo iban armados con bombas de 226 kilogramos y 453 kilogramos que solo podían lanzarse dentro del alcance de las defensas aéreas hutís.