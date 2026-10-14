¿Por qué Nueva York busca prohibir los carruajes tirados por caballos en Central Park a partir de 2028?

Internacional

¿Por qué Nueva York busca prohibir los carruajes tirados por caballos en Central Park a partir de 2028?

Nueva York acuerda poner fin a los tradicionales paseos en carruajes tirados por caballos en Central Park, una de sus estampas turísticas más conocidas.

EFE

|

Foto de referencia. Los tradicionales carruajes tirados por caballos forman parte del paisaje turístico de Central Park, en Nueva York, pero su futuro podría cambiar en 2028. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Foto de referencia. Los tradicionales carruajes tirados por caballos forman parte del paisaje turístico de Central Park, en Nueva York, pero su futuro podría cambiar en 2028. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Nueva York se encamina a poner fin a los tradicionales paseos en carruajes tirados por caballos, una de las estampas turísticas de Central Park, después de que el alcalde, Zohran Mamdani, y la presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, alcanzaran un acuerdo para prohibir esta actividad a partir de junio de 2028.

El pacto contempla una eliminación progresiva de los carruajes en mención y medidas para facilitar la transición de los trabajadores afectados, según informó el medio digital Politico.

La propuesta busca poner fin a los paseos en carruajes tirados por caballos, una actividad cuestionada por organizaciones defensoras de los animales por los riesgos que supone para los equinos en las calles de Nueva York. Los trabajadores del sector, por su parte, se oponen a una prohibición que afectaría a su principal fuente de ingresos.

El debate sobre la continuidad de esta actividad se ha intensificado tras varios incidentes relacionados con los carruajes, entre ellos la muerte de un turista de 18 años de edad en un accidente en Central Park.

EN ESTE MOMENTO

RÍO PINULA DAÑA CASAS EN VILLA HERMOSA

Conred insiste en cerrar el paso por el puente Pinula ante el riesgo por erosión en Villa Hermosa

Right
Estados Unidos amplía su presencia militar en América Latina como parte de sus operaciones contra el narcotráfico. Imagen de referencia. (Foto Prensa Libre: Tomada de @Southcom)

EE. UU. refuerza su presencia militar en América Latina con el envío de 600 soldados a Panamá

Right

Si el Concejo Municipal aprueba la medida, la prohibición entraría en vigor en junio de 2028.

El acuerdo también contempla medidas para facilitar la transición de los trabajadores afectados, afirma el medio.

ESCRITO POR:

EFE

EFE

Lee más artículos de EFE

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Central Park  Nueva York Tendencias mundiales 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM