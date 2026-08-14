Por qué Trump acudió al Tribunal Supremo por su salón de baile de la Casa Blanca

El Gobierno de Donald Trump presentó este 14 de agosto una apelación de emergencia ante la Corte Suprema de EE. UU. para que le permita continuar de inmediato la construcción del Salón de Baile de la Casa Blanca.

La apelación fue presentada luego de que las obras fueran suspendidas por un tribunal hace una semana.

La suspensión fue autorizada por el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia y se mantendrá hasta que el Gobierno obtenga la autorización del Congreso.

"Este proyecto, al igual que sus predecesores, debería ser un asunto que compete al presidente y al proceso político, no una construcción mediante una orden judicial", señala la apelación presentada por el Gobierno.

La Administración de Trump presentó el recurso dentro del plazo legal de 14 días. La apelación reactiva el calendario de casos de emergencia de la Corte Suprema en pleno receso de verano.

Desde el inicio de su construcción, el salón de baile ha recibido críticas de diferentes asociaciones que buscan proteger el patrimonio de EE. UU.

Muchas de estas organizaciones señalan que la construcción del salón de baile, que ha provocado el derribo del ala este de la Casa Blanca, no cuenta con los estudios necesarios.

"El Salón de Baile es un regalo del presidente Trump y de grandes patriotas de los Estados Unidos de América", escribió hace una semana el presidente en su red Truth Social.

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