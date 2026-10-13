Por qué Trump analiza cancelar la transmisión en vivo del fusilamiento de Nidal Hasan

El presidente Donald Trump y sus asesores debaten la posibilidad de cancelar la transmisión en vivo de la ejecución por fusilamiento de Nidal Hasan, autor del tiroteo de Fort Hood, debido a preocupaciones por el impacto de las imágenes y el riesgo de que los terroristas conviertan al condenado en mártir.

Según informó CNN, el debate surgió luego de que el mandatario se enterara en privado de que Hasan está paralizado de la cintura para abajo tras recibir un disparo en la espalda durante el ataque del 2009, lo que hizo que la idea de mostrarlo en silla de ruedas perdiera atractivo visual y político para la administración.

La razón principal por la que Trump evalúa descartar la transmisión en vivo es su conocimiento del manejo de imágenes y las advertencias de sus asesores sobre la posibilidad de que el evento sirva como material de propaganda para adversarios extranjeros y grupos extremistas.

Aunque el secretario de Defensa, Pete Hegseth, había anunciado los planes del Pentágono para permitir que el público viera la ejecución, el mandatario reconoció tener "dos posturas" sobre el asunto, ante el dilema de mostrar un castigo ejemplar para disuadir crímenes similares o evitar la difusión de escenas que beneficien a los terroristas.

Reevaluación del Pentágono

Ante las dudas planteadas en la Casa Blanca, el Pentágono también reevalúa la transmisión completa del evento programado para el 3 de diciembre y contempla la posibilidad de cortar la señal antes de que el pelotón efectúe los disparos.

La iniciativa del secretario Hegseth de televisar la primera ejecución militar de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial había tomado por sorpresa a funcionarios del Ejército y generado un fuerte rechazo bipartidista en Washington.

Mientras las autoridades reevalúan los detalles, el mandatario estadounidense reiteró que será él quien tome la decisión definitiva sobre cómo se procederá con la pena capital contra el atacante de Fort Hood.