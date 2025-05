Por qué Trump aplazó la entrada en vigor de los arancelas a Europa y qué puede pasar ahora

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el domingo que va a aplazar la entrada en vigor de los aranceles del 50% para los productos de la Unión Europea (UE) hasta el 9 de julio.

Estados Unidos y la UE estaban negociando para evitar una guerra comercial transatlántica total y habían acordado suspender las medidas arancelarias hasta julio, cuando Trump anunció los aranceles el viernes.

La política comercial de Trump genera temores a una recesión y un brote inflacionario, cada anuncio de nuevos aranceles provoca nerviosismo y volatilidad en los mercados financieros.

Trump lamentó que las negociaciones comerciales con el bloque europeo "no están yendo a ninguna parte" y acusó a los europeos de "aprovecharse" de Estados Unidos.

Trump atizó la guerra comercial el viernes y anunció nuevos aranceles para la Unión Europea a partir del 1 de junio.

¿Por qué cambió de idea?

El mandatario hizo una llamada por teléfono con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aceptó un aplazamiento para tener más tiempo para negociar.

Von der Leyen "acaba de llamarme y me pidió una prórroga de la fecha del 1 de junio y me dijo que quiere entablar negociaciones serias", declaró Trump a los periodistas antes de subir al Air Force One en Morristown, Nueva Jersey. "Yo acepté", añadió.

Von der Leyen, entre tanto, reportó en X que tuvo una llamada positiva con Trump, pero que para llegar a un buen acuerdo, la UE necesita un aplazamiento hasta el 9 de julio.

"Europa está dispuesta a que avancen las negociaciones de manera rápida y decisiva. Para llegar a un buen acuerdo, necesitaremos tiempo hasta el 9 de julio", declaró en la red social X.

"La UE y Estados Unidos tienen las relaciones comerciales más importantes y estrechas en el mundo", añadió.

¿Qué pasará ahora?

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, mantendrá este lunes un contacto telefónico con el secretario estadounidense de Comercio, Howard Lutnick, para nuevas conversaciones sobre aranceles, anunció una portavoz de la Comisión Europea.

Luego de la conversación entre Von der Leyen y Trump había un "nuevo ímpetu" para mantener los contactos, dijo la portavoz Paula Pinho.

"Las discusiones continuarán este tarde (por el lunes), cuando el comisario Sefcovic tendrá una conversación con el secretario Lutnick", apuntó.

De acuerdo con Pinho, es positivo que haya participación "a nivel de los presidentes, y de nuestra parte estamos siempre dispuestos a alcanzar un acuerdo".

Bruselas y Washington deben ahora seguir negociando para evitar una escalada generalizada en los aranceles, porque ello abriría la puerta a una guerra comercial de consecuencias imprevisibles.