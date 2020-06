Por qué Twitter bloqueó un video de Donald Trump sobre George Floyd

El tuit fue difundido el 3 de junio en la cuenta @TeamTrump, la cuenta oficial de campaña del mandatario.

“Estamos trabajando hacia una sociedad más justa, pero eso significa construir, no derribar. Unir manos, no lanzar puños. De pie en solidaridad, no rindiéndose a la hostilidad”, dice.

Standing in solidarity, not surrendering to hostility. pic.twitter.com/mp8957czvh

We are working toward a more just society, but that means building up, not tearing down.

En otro tuit un día después, el equipo de Trump señaló: Twitter y

@Jack — fundador de Twitter — están censurando este mensaje inspirador y unificador del presidente Trump”.

Agrega que es “el mismo discurso que los medios se negaron a cubrir” y adjunta el link de Youtube del video desactivado por la red social.

Twitter and @Jack are censoring this uplifting and unifying message from President Trump after the #GeorgeFloyd tragedy.

The same speech the media refused to cover.

Here is the YouTube link.

WATCH AND MAKE IT GO VIRAL: https://t.co/7V72z7JiKm https://t.co/xBgkc1bvPm

— Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) June 4, 2020