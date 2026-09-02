Posibles inundaciones en Texas y Luisiana: así avanza la tormenta tropical Edouard en EE. UU.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) informó este 2 de septiembre sobre el desarrollo de la tormenta tropical Edouard en Estados Unidos.

Según el boletín más reciente del NHC, Edouard se degradó este miércoles a depresión, pero aún provocará intensas lluvias en zonas de Luisiana y Texas.

Edouard se formó el pasado 31 de agosto en el Golfo de México y actualmente se encuentra sobre el sureste de Texas, cerca de la frontera con Luisiana.

La entidad espera que el fenómeno se aleje de la costa hasta debilitarse por completo, el cual se espera sea la mañana del jueves 3 de agosto.

Sin embargo el NHC afirma que Edouard aún causará intensas lluvias y "es posible que produzca inundaciones repentinas, especialmente en zonas urbanas".

La onza de Texas que el NHC afirma podría ser la más afectada es Piney Woods, ubicada en el sureste de Texas, y por ello la entidad emitió una alerta de inundaciones ya que las lluvias podrían "ser catastróficas por el posible desbordamiento de ríos".

10 AM CDT Wed Sep 2 (Advisory 9) Key Messages for Tropical Depression #Edouard. Latest info: https://t.co/GrztW6mQJV pic.twitter.com/pf2QwRb328 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 2, 2026

Se estima que Edouard provoque una acumulación de entre 12,5 y 25 centímetros de lluvia, con máximos aislados de hasta 50 centímetros a lo largo de su recorrido en Texas.

Mientras que en Luisiana el NHC prevé precipitaciones de entre 5 y 10 centímetros.

Aunque el centro de Edouard se halla ubicado justo en el lado de la frontera entre Texas y Luisiana, sus efectos se extienden hasta la ciudad de Dallas, en el norte de Texas, y alcanzan a casi toda la costa de Luisiana.

Los vientos de Edouard, que ayer se convirtió en la quinta tormenta con nombre de la temporada de ciclones del Atlántico, se sitúan este miércoles entre los 55 y los 70 kilómetros por hora.

Las autoridades de Texas desplegaron 1 mil 100 personas y más de 1 mil piezas de equipo el martes para hacer frente a su llegada.

An extreme flood scenario is underway in Southeast Texas. Edouard, now a tropical depression, has dumped an estimated 15 to 22 inches of rain in spots, and some areas could experience rain totals of 25 to 30 inches. https://t.co/r1QuNLxqUC — The Washington Post (@washingtonpost) September 2, 2026

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