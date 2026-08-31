Una tormenta tropical y el huracán Karina: los fenómenos que podrían afectar a EE. UU. esta semana

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, en inglés) ha informado este 31 de agosto sobre posibles formaciones de tormentas que afectarían el país, una de ellas, el huracán Karina.

Karina se formó el pasado 27 de agosto como tormenta tropical, y recientemente se ha intensificado como un huracán de categoría 4.

El NHC afirma que Karina podrían tener vientos máximos sostenidos de hasta 205 kilómetros por hora.

Actualmente el huracán se desplaza hacia el oeste, y según el último boletín informativo del NHC, Karina se moviliza sobre las aguas abiertas del Pacífico oriental tropical.

De forma preliminar, el NHC no ha emitido avisos o alertas de que Karina llegue a impactar a las costas estadounidenses.

"Karina es un huracán de categoría 4 en la Escala de Vientos de Huracanes Saffir-Simpson. Hoy siguen siendo posibles fluctuaciones en la intensidad, y se espera que comience a debilitarse gradualmente a partir del martes", afirma el NHC.

Sin embargo, la entidad afirmó que Karina podría generar oleajes que podrían afectar partes de la costa del suroeste de México y la península de Baja California en los próximos días.

También hay altas probabilidades de que los oleajes generados por el huracán Karina se extiendan hacia el norte, al sur de California desde este 31 de agosto hasta mediados de la semana.

"Es probable que este oleaje provoque condiciones peligrosas de resaca y oleaje de resaca", afirma el NHC.

Aviso de tormenta tropical

Este lunes el NHC ha dado una advertencia de una tormenta tropical para la costa noroeste del Golfo de México, que va desde Port Bolivar, Texas hasta el límite entre las parroquias de Vermilion y Cameron, en Luisiana.

Tropical Depression #Five Advisory 1A (1 PM CDT, Mon Aug 31): Tropical Depression Forms Over the Northern Gulf of America. Tropical Storm Warning in Effect for Portions of the Upper Texas and Southwestern Louisiana Coast. https://t.co/GrztW6mQJV — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 31, 2026

"Una advertencia de tormenta tropical significa que se esperan condiciones de tormenta tropical en algún punto dentro del área de advertencia, en este caso, dentro de las próximas 24 a 36 horas", explica el NHC.

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