¿Qué pasó en el Gran Cañón? Lo que se sabe de las inundaciones, evacuaciones y desaparecidos

Inundaciones repentinas afectaron varias zonas del Parque Nacional del Gran Cañón, en Arizona, según informó el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos (NPS).

A las 18.28 horas del 29 de agosto no se reportaban heridos. El sendero North Kaibab y Phantom Ranch permanecen cerrados hasta nuevo aviso.

Las autoridades estadounidenses notifican sobre el estado de sus reservaciones a los visitantes que tienen reservas futuras en Phantom Ranch.

Un total de 62 personas fueron evacuadas. Este 30 de agosto se planean evacuaciones adicionales en Cottonwood Campground y Phantom Ranch, en coordinación con el personal del Parque Nacional del Gran Cañón y el Departamento de Seguridad Pública de Arizona.

Las áreas que continúan cerradas hasta nuevo aviso son:

Rancho Fantasma

Campamento Bright Angel

Comedor y cabañas del Rancho Fantasma

Sendero North Kaibab, desde el inicio del camino hasta el rancho

Puente Negro y puente de Plata

Caudal del río Colorado

Las autoridades del Parque Nacional del Gran Cañón reportaron daños considerables en casi todos los puentes peatonales que cruzan el arroyo Bright Angel. Algunos quedaron destruidos, lo que impide el paso de peatones.

El personal aún evalúa los daños en senderos, puentes, servicios públicos, instalaciones y otras infraestructuras.

El río Colorado está cerrado debido a la presencia de estructuras metálicas y escombros. Los grupos que se encuentran en el cañón reciben instrucciones de los guardabosques y del sistema de alerta fluvial.

Se prevén tormentas locales y fuertes lluvias que podrían producir nuevas inundaciones, deslizamientos, desprendimientos de rocas y cambios bruscos en los senderos y ríos.

Todavía no hay una fecha estimada para reabrir las áreas cerradas.

El NPS solicita apoyo de la ciudadanía, ya que se reporta la desaparición de más de 20 personas tras la inundación.

“Si conoce a excursionistas o mochileros que se encontraban en el corredor de Bright Angel Creek el 29 de agosto, o si tenía una reservación en un campamento en el área afectada, comuníquese con la División de Servicios de Investigación”, indica una publicación en redes sociales.

El Parque Nacional del Gran Cañón ocupa el cuarto lugar entre los parques más visitados de Estados Unidos, con 4 millones 430 mil 653 visitas en el 2025.

Las tormentas afectan a Estados Unidos este fin de semana. En San Antonio, Texas, más de 200 mil personas permanecen sin electricidad por las lluvias que afectan la zona desde el 28 de agosto, y se cree que dos personas murieron debido a las inundaciones en el área.