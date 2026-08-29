Temporada de huracanes 2026: EE. UU. vigila los remanentes de Dolly y un sistema cerca de Florida

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de EE. UU. vigila dos sistemas tropicales en el océano Atlántico, entre ellos los remanentes de la tormenta tropical Dolly, que se formó brevemente el 27 de agosto antes de debilitarse.

Los meteorólogos también observan una zona de baja presión cerca de Florida, ubicada a unas 125 millas de Pensacola, que podría generar lluvias y tormentas.

El NHC prevé que el sistema se desarrolle lentamente en los próximos días, a medida que se desplace por el golfo de México. La probabilidad de formación en los próximos siete días es baja, del 20%.

En cambio, los remanentes de Dolly se sitúan a unas 150 millas de las islas de Sotavento. Hasta el momento, no hay señales de que el sistema recobre fuerza. Sin embargo, se alerta sobre posibles lluvias intensas y ráfagas de viento en las islas de Sotavento, las islas Vírgenes y Puerto Rico. Se desplaza a un promedio de 25 millas por hora.

El monitoreo ocurre cuando la temporada de huracanes en el Atlántico entra en uno de sus períodos de mayor actividad. Los expertos siguen de cerca la evolución de las perturbaciones meteorológicas.

El 6 de agosto, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) sostuvo su predicción de una actividad menor de lo normal en el Atlántico.

La actualización de la cantidad de tormentas con nombre previstas indica entre siete y 13, con vientos de 63 kilómetros por hora, de las cuales entre dos y seis podrían convertirse en huracanes, con vientos de más de 119 kilómetros por hora. La previsión incluye entre ninguno y dos huracanes mayores, con vientos de 179 kilómetros por hora o más.

La temporada abarca desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre e incluye las tormentas tropicales que ya se formaron.

Hasta el momento, las tormentas nombradas son Arthur, que se convirtió en tormenta tropical en junio; Bertha, que se formó en julio; Cristóbal, que apareció a principios de agosto, y Dolly, cuyos remanentes aún están bajo vigilancia.

La próxima tormenta recibirá el nombre de Edouard, según la lista de nombres de la temporada de huracanes del 2026.

Mientras tanto, en el océano Pacífico, el NHC emite alertas sobre la tormenta tropical Karina, ubicada al suroeste de Baja California. A su vez, la tormenta tropical Lowel está cerca de las islas de Hawái.