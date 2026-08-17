Temperaturas de hasta 46 °C: Cuánto durará la ola de calor en EE. UU. y qué estados afectará más

Las autoridades meteorológicas de Estados Unidos advierten que más de 70 millones de personas podrían verse afectadas por una ola de calor que se ha formado en el sur del país y que alcanzará temperaturas récord de hasta 46 grados centígrados (115 grados Fahrenheit).

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés) ha informado que esta ola de calor, que se ha desarrollado durante el fin de semana y este lunes 17 de agosto, podría afectar principalmente a Florida y a los estados fronterizos con México.

La entidad afirmó que durante el fin de semana pasado la ola de calor registró altas temperaturas en Miami y Fort Lauderdale (Florida); Laredo, Borger y el aeropuerto de Austin (Texas); Atlanta (Georgia); Raleigh y Charlotte (Carolina del Norte), y Memphis (Tennessee).

También se prevé que las altas temperaturas persistan durante los próximos días, ya que la ola de calor, según el NWS, avanza hacia el suroeste de Estados Unidos.

Se prevé que el suroeste registre temperaturas de hasta 100 grados Fahrenheit (entre 38 y 40 grados centígrados) y un índice de calor de hasta 115 grados Fahrenheit (46 grados centígrados).

Ante esta información, el NWS ha emitido alertas de calor extremo en lugares como Nevada, Arizona y California, incluidas zonas del sur cercanas a la frontera con México.

Dangerous heat persists in the South and Southeast, while building into the Southwest early this week https://t.co/kPv4k077nv — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) August 17, 2026

"Se aconseja a los residentes seguir las recomendaciones de seguridad ante el calor limitando la actividad al aire libre, manteniéndose hidratados, asegurando el acceso a aire acondicionado o centros de enfriamiento, y monitoreando a amigos, vecinos y familiares vulnerables", afirmó el NWS en su boletín.

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