Premio mayor del Mega Millions se acumula y otorga cinco bonos de US$1 millón en sorteo del 24 de septiembre

Una de las principales loterías de Estados Unidos entregó el pasado martes 24 de septiembre distintos premios y en los cuales ninguno fue poseedor del premio mayor que ha ascendido a US$62 millones.

Dicho premio llegaría a ser el séptimo más grande de su historia y para participar, los jugadores deben adquirir un boleto que cuesta US$2 en cualquiera de los 47 estados.

Los participantes deben elegir seis números, cinco números del 1 al 70 y un número del 1 al 25.

Tras no existir ganador el pasado viernes 20 de septiembre, el premio mayor de Mega Millions para el el martes 24 fue de de US$77 millones, con un valor en efectivo de $38.2 millones. Los números ganadores del sorteo fueron : 1-6-10-23-27 − 18 Megaball.

Pero sí hubo ocho boletos que se llevaron el Match 5 de US$1 millón. A su vez, un boleto en Michigan ganó el Match 5 Megaplier (5X)

Una vez ganado el premio, al ganador se le descontará un 24%. Además, deberá pagar impuestos estatales si el estado en el que compró su boleto grava las ganancias de loterías o cobra impuestos sobre la renta.

El horario límite para comprar tickets suele estar dentro de una o dos horas antes del sorteo, ya sea en persona o en línea. No obstante, varía de un estado a otro.

