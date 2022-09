Presidente armenio levanta polémica por tomarse una foto frente al ataúd de Isabel II

El tabloide “The Sun” publicó sin embargo una imagen en la que un miembro de la comitiva de Jachaturián le fotografía con un móvil mientras el mandatario armenio contempla el féretro.

Vahagn Khachaturyan was seen posing for a snap in front of Her Majesty’s coffin from the VIP walkway.https://t.co/G3LWmSUbns

— Metro (@MetroUK) September 18, 2022