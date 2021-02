Primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, visita tienda de guatemalteca y compra revistas

Jill Biden se tomó una foto en el negocio de la guatemalteca Ana María Bota. (Foto Prensa Libre: Tomada de CNN)

La guatemalteca Ana María Bota ahora tiene una historia que no se cansa de contar, pues la primera Dama de Estados Unidos, Jill Biden, estuvo de compras en su tienda en Washington DC.

Medios internacionales han resaltado la visita de la primera dama al negocio de la guatemalteca, quien indicó que su tienda opera desde el 2004 y venden revistas y periódicos de varios países del mundo.

Recuerda que un hombre ingresó al negocio y se identificó como agente del Servicio Secreto de EE. UU., luego dijo que alguien quería visitar la tienda, pero en el momento no indicó a quién se refería.

Ana María dijo que hora y media después llegaron otros dos agentes para hacer una inspección en el local.

Minutos después se abrió a la puerta e ingresó Jill Biden, quien saludó.

La guatemalteca indica que no podía creer lo que sucedía, ya que en su tienda estaba la primera dama de Estados Unidos, quien compró revistas.

Añade que se sintió nerviosa y uno de los asistentes de la primera dama le dijo que la podían saludar al momento que pagara la cuenta.

La guatemalteca recuerda que le comenzó a hablar.

“Cuando yo le empecé a hablar yo le dije tal vez mi inglés no es al cien por ciento, pero yo quiero agradecerle y le empecé a hablar y me dijo de dónde eres, yo le dije que era de Guatemala y entonces ella me dijo nosotros hemos estado en Guatemala, es un país muy bonito”, narró Ana María a CNN.

El momento fue aprovechado para tomarse una foto con la primera dama para el recuerdo.

Resaltó que nunca en su mente pasó que llegaría Jill Biden, a quien calificó de humilde.

“Ella misma escogiendo sus revistas y llevando”, dijo la guatemalteca e Noticias Telemundo.