¿Prohibidas las persecuciones? las nuevas restricciones del ICE para detener vehículos

CNN informó este 1 de octubre que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) han recibido nuevas restricciones para llevar a cabo detenciones de vehículos.

Las nuevas directrices señalan que los agentes migratorios solo pueden realizar detenciones siempre y cuando hayan completado los cursos de capacitación pertinentes.

Además, los vehículos utilizados en operativos migratorios deberán contar con luces y sirenas para llevar a cabo sus detenciones.

CNN revisó las nuevas directrices de los agentes migratorios, en las que se especifica que solo los agentes de la división de Operaciones de Ejecución y Deportación (ERO, en inglés) que completen, al menos, uno de los seis cursos de capacitación podrán hacer "detenciones de vehículos tradicionales".

El medio señala que aquellos agentes que no hayan completado las capacitaciones solo podrán participar con funciones de apoyo.

También se solicitará a los agentes migratorios que participen en retenes u otros operativos que involucren vehículos que lleven "una cámara corporal que será suministrada por la agencia" y deberán mantenerla activa en todo momento.

EXCLUSIVO | Agentes de ICE solo podrán detener vehículos si completan ciertos entrenamientos, según nuevas directrices https://t.co/zWVbhIH7wF — CNN en Español (@CNNEE) October 1, 2026

Otra restricción que los agentes de ICE tendrán es que no podrán "bajo ninguna circunstancia" comenzar una persecución cuando un vehículo no se detenga al momento de una revisión.

En su lugar, los agentes deberán recopilar información de lo ocurrido para comenzar una investigación posterior.

CNN reitera que estas nuevas políticas y restricciones no prohíben las detenciones de vehículos como tal, pero sí restringen quiénes las llevan a cabo y cómo.

Por ejemplo, los agentes podrán detener un vehículo mediante dispositivos para desinflar neumáticos bajo la premisa de resguardar "la seguridad del vehículo sospechoso, sus ocupantes y los agentes de ICE que participen en el operativo".

Lea también: ¿Prohibidos los guantes de electrochoques? las restricciones que California ha impuesto al ICE