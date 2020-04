Prometida del primer ministro de Reino Unido confirma que tiene coronavirus mientras se encuentra en estado de gestación

“He pasado la semana pasada en la cama con los principales síntomas del coronavirus. No he necesitado hacerme la prueba y, después de siete días de descanso, me siento más fuerte y estoy mejorando”, escribió Symonds, de 32 años, en su cuenta de Twitter.

“Estar embarazada y con covid-19 es obviamente preocupante”, agrega, mientras que el jefe del equipo de médicos de ese país clasificó a las mujeres embarazadas en un grupo vulnerable.

Las últimas cifras señalan que hay 41 mil 903 casos confirmados de coronavirus en el Reino Unido con una cifra actual de 4 mil 313.

“He estado hablando con @carriesymonds. Ella mostró síntomas clásicos que la mayoría de las personas experimentan cuando tienen covid-19. Ahora se está recuperando y fortaleciendo día a día”, comentó la ministra de Salud, Nadine Dorries.

El anuncio de Symonds se produce después de que su prometido, Boris Johnson, anunció que está infectado y se vio obligado a aislarse el viernes pasado con síntomas de coronavirus.

El primer ministro debía abandonar la cuarentena ayer, siete días después de haber dar positivo, pero en un mensaje de video reciente confirmó que sigue teniendo una temperatura alta y, por lo tanto, permanecerá aislado.

Being pregnant with Covid-19 is obviously worrying. To other pregnant women, please do read and follow the most up to date guidance which I found to be v reassuring: https://t.co/JPvIDeB3l6

— Carrie Symonds (@carriesymonds) April 4, 2020