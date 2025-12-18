Qué acuerdo logró ByteDance, la matriz china de TikTok, para poder operar legalmente en EE. UU.

Internacional

Qué acuerdo logró ByteDance, la matriz china de TikTok, para poder operar legalmente en EE. UU.

ByteDance, la matriz china de la popular plataforma TikTok, logró un acuerdo con EE. UU. para así operar legalmente en territorio norteamericano.

EFE

|

El presidente de Estados Unidos, Trump, retrasa la prohibición de TikTok con un nuevo decreto ejecutivo.

Carteles expuestos en el exterior de la sede corporativa de ByteDance, la empresa matriz de TikTok, en San José, California, EE. UU., el 16 de diciembre de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)

ByteDance, la matriz china de la popular plataforma de videos TikTok, ha acordado vender sus operaciones en EE.UU. a un holding liderado por inversores estadounidenses para poder seguir operando legalmente en el país norteamericano, según adelantan este jueves varios medios que han tenido acceso a un memorando de la empresa.

El memorando fue compartido por el director ejecutivo de ByteDance, Shou Chew, e indica que la nueva empresa de riesgo compartido que se hará cargo de las operaciones de TikTok en suelo estadounidense estará participada de manera mayoritaria por el gigante de tecnologías de la información Oracle, al fondo privado Silver Lake y el fondo de inversión estatal emiratí MGX.

Estas tres entidades contarán con un 45 % de las participaciones, mientras que en torno a un 33 % estará en manos de filiales de los principales inversores detrás de ByteDance, que mantendría el control de aproximadamente un 18 % del accionariado restante.

El documento indica que el acuerdo deberá cerrarse el próximo 22 de enero, el día antes del plazo dado al Departamento de Justicia para que suspenda las operaciones de TikTok en EE.UU. si no se ha constituido una nueva empresa lo suficientemente desligada de ByteDance, tal y como estable una ley aprobada por el Congreso estadounidense en 2024.

LECTURAS RELACIONADAS

Maduro extrema medidas de seguridad

Maduro enfrenta la amenaza de Trump con nuevas medidas de seguridad: cambiar de cama y celular

chevron-right
Trump busca importar más carne argentina para bajar los precios en el mercado estadounidense. The Washington Post vía Getty Images

“Es una traición”: la furia de los ganaderos en EE.UU. porque el gobierno de Trump quiere importar más carne argentina

chevron-right

La norma argumenta motivos de seguridad nacional y puntualiza que ByteDance no debe tener acceso a los servidores que almacenan los datos de los usuarios de la popular aplicación de videos cortos.

Tras retornar al poder en enero el presidente estadounidense, Donald Trump, prorrogó varias veces la implementación de la ley para que su Administración pudiera negociar la venta de las operaciones estadounidenses de TikTok.

A finales de septiembre, Washington y Pekín, tras una serie de reuniones en las que se trató también la guerra comercial entre las dos potencias, anunciaron un marco de acuerdo para la operación.

Trump no anunció una nueva prórroga para TikTok más allá del 16 de diciembre, pero firmó una orden ejecutiva el 25 de septiembre que ataba las manos del Departamento de Justicia hasta el 23 de enero.

En semanas recientes, la falta de materialización de dicho acuerdo, ante todo porque ni ByteDance ni los reguladores en China habían confirmado aún públicamente ninguna operación, había hecho pensar que todo estaba en el limbo.

Lea también: TikTok: qué pasará con el algoritmo luego de que Trump anunciara el acuerdo de compra de la red social

ESCRITO POR:

EFE

EFE

Lee más artículos de EFE

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. China Donald Trump EE. UU.  Redes Sociales Tendencias internacionales Tendencias mundiales TikTok 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS