Qué es Antifa: Preguntas y respuestas sobre el grupo que Trump quiere señalar como terrorista

“Los Estados Unidos de América designarán a Antifa como una organización terrorista”, tuiteó Trump cuando miles de personas en todo el país se preparaban para protestar de nuevo por la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd el pasado lunes en Mineápolis (Minesota) cuando era detenido por la policía.

Paralelamente al anuncio de Trump, el fiscal general, William Barr, emitió una declaración en la que aseguró que el Departamento de Justicia activará a las 56 oficinas de la Fuerza de Tareas Conjunta del FBI para identificar a “grupos radicales y agitadores externos” que aprovechan para “seguir su propia agenda”.

“La violencia instigada y llevada a cabo por la Antifa y por otros grupos similares en relación con los disturbios es terrorismo doméstico y será tratada en consecuencia”, advirtió Barr.

Estos grupos, según Barr, “han secuestrado protestas pacíficas y están involucrados en violaciones de la ley federal“, previniendo “la reconciliación”, por lo que el Gobierno no puede “dejar que tengan éxito”.

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020