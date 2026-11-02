¿Qué ocurrió en Moss Landing? El tiroteo en California que dejó dos muertos y dos heridos

Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas durante un tiroteo este lunes 2 de noviembre de 2026, en una zona costera del estado de California, Estados Unidos.

De acuerdo con los reportes oficiales del Departamento del Alguacil del condado de Monterey, el tiroteo ocurrió poco después de la medianoche en Moss Landing, localidad situada en la costa central, a unos 29 kilómetros al norte de la ciudad de Monterey. El hecho movilizó a los cuerpos de seguridad y de emergencia.

Los agentes acudieron al lugar tras recibir múltiples llamadas de alerta sobre disparos.

El comandante Andrew Rosas, portavoz del Departamento del Alguacil, informó a la cadena ABC News: "Dos personas fueron halladas sin vida en el lugar". Los socorristas también atendieron a los dos heridos en la escena.

Estado de salud de los heridos

Respecto del estado de salud de los heridos, las autoridades detallaron que "una tercera persona fue trasladada desde el lugar de los hechos a un hospital con heridas que no ponen en peligro su vida, mientras que otra acudió a un centro médico reportando heridas de disparos".

Los equipos médicos continúan brindando atención a ambos heridos, mientras las autoridades recopilan indicios forenses para esclarecer el móvil del ataque.

La Policía de Parques Estatales de California cerró temporalmente varias vías de acceso vehicular y la playa estatal de Moss Landing como parte de las medidas de resguardo de la escena.

Las autoridades aclararon que la situación está bajo control y reiteraron a la ciudadanía que "no existe una amenaza activa para los residentes" ni para los visitantes de la zona.