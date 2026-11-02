Internacional
¿Qué ocurrió en Moss Landing? El tiroteo en California que dejó dos muertos y dos heridos
Un tiroteo en Moss Landing, California, dejó dos personas fallecidas y dos heridas. Las autoridades descartaron una amenaza activa en la zona.
Foto de referencia. Tras recibir múltiples llamadas de alerta de disparos en Moss Landing, los agentes policiales del Departamento del Alguacil en Monterey llegaraon al lugar de los hechos confirmando el ataque. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas durante un tiroteo este lunes 2 de noviembre de 2026, en una zona costera del estado de California, Estados Unidos.
De acuerdo con los reportes oficiales del Departamento del Alguacil del condado de Monterey, el tiroteo ocurrió poco después de la medianoche en Moss Landing, localidad situada en la costa central, a unos 29 kilómetros al norte de la ciudad de Monterey. El hecho movilizó a los cuerpos de seguridad y de emergencia.
Los agentes acudieron al lugar tras recibir múltiples llamadas de alerta sobre disparos.
El comandante Andrew Rosas, portavoz del Departamento del Alguacil, informó a la cadena ABC News: "Dos personas fueron halladas sin vida en el lugar". Los socorristas también atendieron a los dos heridos en la escena.
Estado de salud de los heridos
Respecto del estado de salud de los heridos, las autoridades detallaron que "una tercera persona fue trasladada desde el lugar de los hechos a un hospital con heridas que no ponen en peligro su vida, mientras que otra acudió a un centro médico reportando heridas de disparos".
Los equipos médicos continúan brindando atención a ambos heridos, mientras las autoridades recopilan indicios forenses para esclarecer el móvil del ataque.
La Policía de Parques Estatales de California cerró temporalmente varias vías de acceso vehicular y la playa estatal de Moss Landing como parte de las medidas de resguardo de la escena.
Las autoridades aclararon que la situación está bajo control y reiteraron a la ciudadanía que "no existe una amenaza activa para los residentes" ni para los visitantes de la zona.
PRESS RELEASE - Summary of Press Statement Regarding Shooting Investigation in Moss Landing - The Monterey County Sheriff’s Office made a statement to the press regarding the investigation into a shooting that left two people dead and two others injured early Monday morning in the community of Moss Landing. On November 2, 2026, just before 2:00 AM, Monterey County Sheriff’s deputies, California State Parks personnel, and California Highway Patrol officers responded to reports of gunshots heard along Jetty Road in Moss Landing. Upon arrival, deputies located two individuals who were pronounced deceased at the scene. A third individual arrived at a local hospital and was confirmed to have been shot. That person’s current condition is unknown. A fourth individual was transported from the scene to a local hospital with non-life-threatening injuries. The identities of the deceased are being withheld pending forensic examinations and notification of next of kin. Monterey County Sheriff Tina M. Nieto stated, “This is a tragic incident that has resulted in the loss of two lives. Our detectives are working to establish the circumstances surrounding what occurred. We ask anyone who may have information, regardless of how insignificant it may seem, to come forward and assist with this investigation.” At the request of the Monterey County Sheriff’s Office, California State Parks Police have closed Jetty Road and Moss Landing State Beach while the investigation continues. There is no active threat to the Moss Landing community at this time. Anyone with information regarding this incident is encouraged to contact the Monterey County Sheriff’s Office at 831-755-5111. Information may be provided anonymously. This remains an active investigation and additional information will be released as it becomes available. The statement made to media on scene can be viewed on the Monterey County Sheriff’s Office social media pages: Facebook: https://t.co/gZ25Lyt2vI #SheriffTinaNieto #MontereySheriff #MCSO— Monterey Co Sheriff (@MCoSheriff) November 2, 2026