Qué pasó con el pasajero del crucero Carnival que saltó al mar horas antes de llegar a tierra

El tramo final de un viaje se transformó en una emergencia cuando un pasajero cayó por la borda del crucero Carnival Panorama durante la mañana sábado, en las aguas del Pacífico que conectan Puerto Vallarta con Long Beach, California.

Según Infobae, el incidente, que obligó a activar un despliegue masivo de búsqueda y rescate, ocurrió en el día séptimo del viaje, último tramo de una travesía de siete noches por la Riviera Mexicana.

La alerta se activó cuando un familiar comenzó a buscar al hombre a bordo y solicitó un aviso por altoparlantes alrededor de las 10:30 horas. Tras la denuncia, la tripulación revisó el circuito cerrado de televisión (CCTV) del barco y confirmó mediante las cámaras de seguridad que el pasajero había saltado al agua.

Ante la gravedad de la situación, el capitán ordenó girar la embarcación para unirse momentáneamente a las labores de rastreo en el área.

Un operativo internacional y desconcierto a bordo

La Guardia Costera de Estados Unidos, a través del Centro de Coordinación de Rescate Alameda, asumió la coordinación de las labores de búsqueda durante la tarde del sábado, desplegando aeronaves de ala fija. En el operativo también participan de forma activa la Armada de México y diversas embarcaciones comerciales que operan en la zona.

Mientras las tareas de rescate se desarrollaban en alta mar, la tripulación del Carnival Panorama aplicó estrictos protocolos de seguridad que incluyeron el confinamiento de todos los pasajeros en sus camarotes durante aproximadamente una hora. Personal del crucero recorrió las habitaciones para escanear las tarjetas de identificación de los huéspedes, una medida estándar en este tipo de emergencias.

Foto Referencia. La caída de un pasajero de un crucero Carnival activó las alarmas y se comenzó con la búsqueda. . (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

"Nunca había vivido algo así en un crucero. Solo hicimos lo que nos dijeron", relató a la cadena ABC7 el pasajero Michael Bedwell al describir los momentos de tensión vividos a bordo. Hacia las 16:30 horas, el crucero retomó su rumbo y, cerca de las 17:00 horas, se confirmó formalmente a los viajeros que se trataba de una persona caída al agua y que las autoridades locales continuarían con la búsqueda.

¿Cuál fue el Desenlace del itinerario?

Hacia las 17:00 horas del sábado, la tripulación comunicó a los pasajeros que el barco mantenía su itinerario previsto para atracar en Long Beach a las 21:00 horas del domingo. Por su parte, Carnival Cruise Line emitió un comunicado informando que se encuentran brindando asistencia psicológica y apoyo directo a los familiares que acompañaban al pasajero, cuya identidad no ha sido revelada públicamente.

Las autoridades marítimas continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos.