¿Qué se espera de la relación entre EE. UU. y El Salvador con Trump y Bukele al mando?

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fue uno de los primeros mandatarios internacionales en haber conversado con el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, tras haber ganado las elecciones presidenciales estadounidenses 2024, donde superó a la vicepresidenta demócrata Kamala Harris.

El presidente salvadoreño logró hablar con Trump a través de una llamada telefónica, y lo primero que hizo fue felicitarlo por su "contundente victoria" en las elecciones: "Conversamos sobre la importancia que tiene su elección para el mundo y tuvimos una charla interesante sobre la gente que lo rodea", comentó Bukele,

En el 2019, el mandatario centroamericano destacó el fortalecimiento diplomático de El Salvador con el Gobierno federal de los Estados Unidos bajo la primera administración de Trump, sin embargo, en su momento criticó los efectos de los fondos de ayuda estadounidense que en ocasiones, según él, pueden llegar a ser dañinos para los demás.

No obstante, tras la llamada telefónica con el candidato republicano el pasado 7 de noviembre, Nayib Bukele aseguró que ambos comparten el compromiso de abordar los desafíos que tienen por delante, tomando en consideración que el segundo periodo de Trump empezará en el 2025 y finalizará hasta el 2029.

En el 2019, cuando Bukele se convirtió en el presidente de El Salvador, su gobierno mantuvo un discurso de acercamiento con la administración de Trump. Sin embargo, en febrero del 2021, viajó a Estados Unidos para reunirse con el presidente Joe Biden por primera vez pero él se negó a recibirlo, generando molestía en el centroamericano.

​Posteriormente, el mandatario salvadoreño decidió no asistir a la Cumbre de las Américas que se llevó a cabo en junio del 2022 como repudio por las denuncias del gobierno estadounidense sobre "la presunta corrupción y abusos de derechos humanos" cometidos durante su gestión presidencial.

A inicios del 2023, cuando la Oficina Federal de Investigación (FBI) ejecutó una orden de allanamiento en la casa del expresidente Trump, Bukele criticó al Buró Federal y preguntó en redes sociales: "¿Qué diría Estados Unidos si nuestra policía allanara la casa de uno de los contendientes de nuestras elecciones?

De acuerdo con diversos analistas políticos de Estados Unidos, el apoyo de Bukele a Trump ha sido "bien recibido", y si El Salvador accede a unir fuerzas con el gobierno estadounidense en relación a los objetivos republicanos sobre las deportaciones masivas, la relación entre ambos podría avanzar en corto plazo.

"Bukele fue el encargado de dar los primeros pasos para acercarse a Trump", desafortunadamente para el mandatario salvadoreño, eso no es suficiente, y el futuro de la relación con Estados Unidos dependerá del plan que tiene el presidente estadounidense sobre la inmigración ilegal centroamericana.

Según el historiador Héctor Fuentes, profesor en la Universidad de Nueva York, la relación entre Trump y Bukele podría "rendir frutos a corto plazo", sin embargo, a largo plazo podría presentar dificultades en la relación entre El Salvador y China: "El maltrato a los inmigrantes podrían crear situaciones incómodas para el gobierno", añadió.

Congratulations to the President-Elect of the United States of America, @realDonaldTrump 🇺🇸



May God bless and guide you. pic.twitter.com/kl1lr0Dwv4